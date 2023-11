Jorge Rey usa el método de las cabañuelas para dar la sorpresa con el tiempo que hará en Navidad: "Diciembre"

Jorge Rey es un joven que saltó a la fama por la predicción que realizó de la borrasca Filomena. Lo particular es que emplea el método tradicional de las cabañuelas, que sirve para predecir el clima en los próximos 12 meses del año. Lo que hace Rey es observar el comportamiento de las condiciones meteorológicas de los doce primeros días de enero. Ahora, ha vuelto a saltar a la primera línea mediática tras vaticinar el tiempo que hará en Navidades.





Aunque todavía es un poco pronto, ha explicado a través de un vídeo en Youtube que el invierno será frío. Además, la llegada de esta estación coincide con la época navideña, un periodo en el que Rey indica que el ambiente será suave. Es decir, no llegaremos a tener temperaturas extremas (en cuanto a frío se refiere) aunque lo que sí tendremos serán lluvias.

Antes de la llegada de las Navidades, Jorge Rey ha explicado que la inestabilidad meteorológica será una realidad. Según el método de las cabañuelas que emplea el joven, en diciembre se repetirá esta dinámica. "Veremos primeras quincenas de menor estabilidad y segundas de mayor estabilidad", se aventura a asegurar.

Y sobre el tiempo para lo que queda de noviembre, el joven habla de la irrupción de un "veranillo de San Martín" que, aunque no será tan fuerte como el de San Miguel, provocará que las temperaturas de esta segunda quincena que arrancamos sean más altas de lo normal.





Jorge Rey también destacó (en otro de sus vídeos) que este año se han visto más avispas que ningún otro y quiso recordar el siguiente refrán: "Año de avispas, año de nieves y ventiscas". Veremos finalmente cómo cerraremos el año.

El aviso con el tiempo si vas a viajar el Puente de la Constitución en España: "Más de la mitad de los años"

Otro puente se aproxima. En este caso, como los festivos caen en 6 y 8, miércoles y viernes, habrá mucha gente que se tomará un puente de más de una semana, desde el 6 de diciembre al 10 de diciembre.

Para planificar este descanso, la meteorología es clave, por eso en Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' le preguntó a Mar Gómez por cómo viene el tiempo para esos días en este 2023. ¿Es el Puente de la Constitución frío? ¿Es lluvioso? La respuesta rápida es clara: estamos en diciembre y eso implica frío, pero la meteoróloga da más detalles en el programa. Escúchalo en el siguiente audio. ¡No te lo pierdas!

Audio





Estas festividades son especialmente apreciadas por los navarros. Acaba siendo tan largo que, salvo algunos, la mayoría de los trabajadores de la capital acaban compartiendo libranzas y trabajo con sus compañeros. Y es que al día de la Constitución (6 de diciembre) y al de la Inmaculada Concepción (dos días más tarde) unen San Saturnino el 29 de noviembre (otro patrono de Pamplona, junto a San Fermín) y San Francisco Javier, patrón de Navarra, el 3 de diciembre. Con los fines de semana en medio, los más afortunados acaban juntando casi medio mes.

Herrera: "De repente, Puigdemont es un político respetable que pide escolta para volver a España"

Si quieres conocer cómo te afectan la sucesión de acontecimientos políticos, económicos y sociales del país, no puedes perderte a Carlos Herrera y su monólogo en 'Herrera en COPE'. En este caso, el comunicador desgranó la exposición de motivos y el articulado de la ley de amnistía presentada por el PSOE.

"¿Qué convivencia puede haber basada en la impunidad y la ruptura del imperio de la ley? ¿Han pedido disculpas? ¿Se han comprometido a no volver a caer en el mismo delito? No, no, no. Todo a cambio de siete votos para Pedro Sánchez". Disfruta aquí de su reflexión al completo.