Jorge Rey advierte con sus nuevas predicciones del cambio de tiempo para esta semana: "Vuelven a España"

Jorge Rey es un joven que saltó a la fama por la predicción que realizó de la borrasca Filomena. Lo particular es que emplea el método tradicional de las cabañuelas, que sirve para predecir el clima en los próximos 12 meses del año. Lo que hace es observar el comportamiento de las condiciones meteorológicas de los doce primeros días de enero. Ahora, ha vuelto a saltar a la primera línea mediática tras vaticinar el tiempo que hará esta misma semana. En su último vídeo, traslada las novedades que podrían dejar "sorpresas" en forma de fenómenos que "vuelven a España".





En enero de 2021, la borrasca azotó Madrid y otros puntos del país. Un fenómeno meteorológico que predijo este pastor de su pueblo de Burgoscon una práctica que se empleaba antiguamente y que no tiene rigor científico. Consiste en observar las variaciones atmosféricas en los primeros días de enero y de agosto y eso le permite pronosticar el tiempo que hará durante los próximos meses. Por eso, el debate se ha generado por las diferencias. Pero eso no quiere decir que sean infalibles. Es por lo que desde entidades como la AEMET explican que no hay manera de predecir fenómenos meteorológicos de este tipo así.

Jorge Rey

"Un gran presagio, una gran nevada en España", señala el joven aficionado a la meteorología, "vamos a pasar de nieblas intensas y duraderas a una borrasca que nos va a poner bajo la influencia de la inestabilidad, así como la llegada de una ola de aire frío que nos dejarán máximas y mínimas de invierno": "En el resto de Europa estarán sufriendo una ola de aire frío también, pero, además, acompañado de nieve. Nevadas que, por ejemplo, en países como Alemania, serán de una forma muy fuerte". "Comenzamos la nieve por San Andrés en los pies, el 29 de noviembre de 1904 se registraba una copiosa nevada en Madrid que alcanzaba algunos parques y paseos con un espesor de metro y medio de nieve, lo describían como una Filomena" señala.





Jorge Rey explica que, "ahora mismo, lo que esperamos es la llegada de frentes que nos dejarán inestabilidad durante los primeros días de la semana en áreas del oeste y, especialmente, en el Cantábrico": "Lo más importante llegará el mismo jueves, con lluvias generalizadas por la península. Esta próxima semana podremos ver así acumulaciones algo por encima de los 50 litros en las costas del norte y noroeste de la península, aunque estos frentes llegarán muy débiles al Mediterráneo, dejando un tiempo mucho más seco en Valencia o Almería. De todas formas, en áreas como en Andalucía Occidental podrán alcanzar los 20 litros".

"Vuelven a España"

El joven aficionado a la meteorología aclara que "en las Canarias, parece ser que llegarían también lluvias, pero solo a las islas más occidentales". Centrándose en las temperaturas, "durante la jornada del viernes tendrán valores otoñales, si bien algo frescas, aunque a partir del jueves cambiarán en zonas del norte, incluso centro, con máximas de siete grados en Castilla y León, por ejemplo, a partir del viernes sí que sí se producirá un descenso más acusado con máximas de seis grados en Burgos, de 11 en Toledo, de 15 en Córdoba y de 12 en Lérida".





"El fin de semana volverán las heladas, aunque de momento suaves, por las diferentes zonas montañosas y además también llegaría un tiempo más estable", revela Jorge Rey en su último vídeo, "estas situaciones nos podrían hacer llegar alguna sorpresa, como la llegada de nevadas a cotas medias, aunque de momento la nieve se espera en cotas altas, sobre todo en los Pirineos y en la Cordillera Cantábrica". El adicionado a la meteorología señala que "en El Teide se registraba este martes 21 de noviembre la primera nevada en la cumbre, mientras en las playas estaban fíjate a 25º".