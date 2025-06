El miedo de Juanma Castaño tras su entrevista a Lamine Yamal, en El Partidazo de COPE: "La gente"

El internacional por España y jugador del Barcelona, Lamine Yamal, ha pasado este lunes por los micrófonos de El Partidazo de COPE antes de enfrentarse a Francia en la Final Four de la Liga de las Naciones.

Durante esta charla con Juanma Castaño, la joven estrella aseguró que es “imposible” que un día que fiche por el Real Madrid. "Para mí lo mejor siempre es que se hable de lo que hago dentro del campo, no fuera al campo, entonces quería solucionarlo rápido. No tenía dudas de lo que quería hacer, era algo que podía hacer cuando las dos partes quisiéramos, entonces lo solucioné", manifestó sobre su renovación con el Barcelona hasta 2031.

el balón de oro

En cuanto al Balón de Oro, Lamine cree que el España-Francia no debería ser trascendental. "Si tú votases al Balón de Oro, ¿qué elegirías, al mejor jugador del año o al que ha ganado el partido del jueves? El premio es al mejor jugador del año. Yo confío en que ganemos el jueves, pero ganemos o no ganemos, yo votaría al mejor jugador del año. No pienso en el trofeo, te irá mal si piensas en que necesitas el Balón de Oro. Si el año que viene gano la 'Champions' y el Mundial, llegará. Quiero disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar", manifestó.

EFE Pedri y Lamine Yamal celebra el 1-0 del Barcelona contra el Real Madrid.

Por otra parte, el catalán relató cómo vive los primeros minutos de los partidos. "Ahora, cuando jugamos en Montjuïc, cada vez que llega el primer balón, la gente empieza a gritar. Entonces el defensa empieza a retroceder, ya no me entran tanto. Es respeto", dijo. "Eso de que me tapen por dentro, no tiene sentido; si me tapan por dentro, me voy a ir por fuera. Si fuera tan fácil, me taparían dentro y me quedaría cerrado. Creo que si me tapan por dentro, me iré por fuera, y si me tapan por fuera, chutaré", subrayó.

el miedo de juanma castaño

Fue por estas declaraciones por las que Juanma Castaño, tras la entrevista, aseguró que tiene "miedo de que la gente interprete ese tipo de declaraciones de Lamine como un gesto de chulo".

"Yo creo que no, porque en el fondo se le ve tan seguro de lo que dice, igual que se le ve muy seguro en el campo, se le ve muy seguro en las entrevistas cuando habla de fútbol", le respondió Luis García.

canales de WhatsApp

