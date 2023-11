Un meteorólogo alerta del "episodio inusual" que llegará a España esta semana: no pasaba desde 1950

Después del veranillo de San Miguel, con unas temperaturas más elevadas y más largo de lo habitual, España afrontó unas semanas de borrascas con lluvias intensas e inundaciones que causaron estragos en todo el país. Seguidamente, entramos en un tiempo relativamente estable, sin grandes episodios meteorológicos. Ahora, no obstante, nos encontramos ante un nuevo episodio: el veranillo de San Martín, que cada año tiene lugar en noviembre. Eso sí, este año será completamente diferente, particularmente porque será "un episodio inusual" que no hemos vivido desde el año 1950.

Y sí, es posible que ya te hayas dado cuenta de que los abrigos y chaquetones parecen sobrar. Las temperaturas no han subido uno ni dos grados. Hablamos de que en algunos puntos de España ha habido ascensos de hasta diez. Jorge Olcina director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y colaborador de 'La Tarde', quien ha hecho retrospectiva y ha recordado que ya con el veranillo de San Miguel, las altas temperaturas se prologó durante siete u ocho días, cuando habitualmente no dura más de tres. "En este va a ocurrir igual", ha asegurado. Además, Olcina ha advertido de que "las temperaturas van a permanecer por encima de lo normal, por lo menos hasta el próximo viernes o sábado".

Según los últimos modelos meteorológicos, todo apunta a que el tiempo será "anormalmente estable" y estaremos ante "un anticiclón muy potente". Esto se debe a la entrada de viento del sur y suroeste, motivo por el que las temperaturas se mantendrán altas. En el norte, sin embargo, seguirán teniendo pasos "de algún frente, dejando precipitaciones". También tendrán cielos cubiertos, pero en la zona interior del país, el tiempo será "muy tranquilo".

El veranillo de San Martín más cálido desde 1950

No solo estamos hablando de temperaturas anormalmente altas, sino de zonas del país donde podría haber un ambiente "de primavera muy cuajada", como podrá esperarse en Murcia, Alicante o Sevilla. "Es anómalo, estamos en la estación que deberíamos estar registrando pasos de borrascas, alguna DANA", ha asegurado. Este año, salvo las registradas en septiembre, no ha habido "precipitaciones importantes". Por ello, y ante el aumento de las temperaturas de forma inusual, estamos ante un episodio "anómalo". Los veranillos, ha asegurado Olcina, suelen ser "de dos o tres días como mucho". No obstante, en esta ocasión, "el anticiclón va a tener permanencia".

Además, ha explicado que los modelos, al menos hasta el miércoles de la semana que viene, no mostrarán cambios significativos, momento en el que podría bajar "alguna masa de aire más fría" o las nevadas a las zonas de montaña. Independientemente de ello, "estamos hablando de diez días, nos espera un tiempo anticiclónico" con un "fin de semana muy agradable".





Altas temperaturas durante la semana

Durante el jueves y el viernes, laAEMET espera que predomine el tiempo anticiclónico nuevamente, aunque Galicia y el Cantábrico seguirán teniendo precipitaciones débiles y volverán a formarse bancos de niebla en el interior, con temperaturas que descenderán, pero que seguirán altas para la época.

Las temperaturas oscilarán entre los 28 grados y 30 grados de máxima en puntos del Mediterráneo, como Valencia o Murcia. Canarias también tendrá un descenso térmico el jueves, pero rondará los 30 grados en puntos de las islas el viernes y durante el fin de semana, ya que tras esa bajada de temperaturas el portavoz ha indicado que no habrá grandes cambios en la Península.

