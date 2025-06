¿A qué futbolista votaría Lamine Yamal para el próximo Balón de Oro?: "Te irá mal"

Lamine Yamal pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE desde la concentración de la selección española, que prepara ya las semifinales de la Liga de las Naciones. Los de Luis de la Fuente se enfrentarán este jueves ante Francia y, si se clasifican, se enfrentarían el domingo en la final ante Alemania o Portugal.

Una de las grandes estrellas de la actual campeona de Europa y de la Liga de las Naciones es el joven jugador del Barcelona, que ha hecho una temporada espectacular con el equipo azulgrana ganando la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Lamine se ha convertido con 17 años en el líder del equipo de Hansi Flick, que en su primera temporada en España ha logrado cambiar por completo al equipo, quedándose cerca un triplete que hubiera sido histórico. El Inter de Milán fue el que eliminó al Barcelona en las semifinales de la Champions League después de una prórroga en Italia que echó a los azulgranas, después de seis años si haber llegado a semifinales.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Hansi Flick y Lamine Yamal

Juanma Castaño entrevistó a Lamine Yamal para que nos hablara del gran año del equipo y de sus propósitos en el futuro. La semana pasada, el Barcelona anunció su renovación hasta 2031, una vez que cumpla la mayoría de edad en los próximos días. Joan Laporta negoció con su agente, Jorge Mendes, sabiendo que Lamine es ya uno de los mejores jugadores del mundo, tras marcar 18 goles y realizar 21 asistencias esta temporada.

Lamine Yamal es uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro. Sus grandes rivales, en este momento, son Dembélé, ganador de la Champions League y de la Liga francesa después de marcar 33 goles y dar 14 asistencias en su mejor año como profesional; y Raphinha, compañero en el Barcelona y que esta temporada ha sido clave en Can Barça tras haber sonado el pasado verano para salir del equipo.

Cordon Press Lamine Yamal posa con el título de campeón de LaLiga en Montjuic.

lamine yamal y el próximo balón de oro

En la entrevista, Juanma Castaño le preguntó a quién votaría él para el próximo Balón de Oro, y Lamine no quiso 'mojarse' en la respuesta, aunque sí dejó claro que votaría al mejor del año: “Me lo guardo para mi. No pienso en el trofeo porque te irá mal. Piensas en jugar y ganar. Si el próximo año ganamos Champions y Mundial, llegará. Es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar”.