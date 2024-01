Pide trabajo, le contestan por WhatsApp y le terminan rechazando por este malentendido: "Sigue buscando"

Ha comenzado el año 2024 y eso significa, de otra manera, que tenemos que empezar a poner en marcha los propósitos que nos hayamos marcado para empezar el año. Y pueden ser muchos, desde dejar, de una vez por todos, de fumar, hasta ir más veces al gimnasio. Objetivos clásicos que, algunos cumplen, y otros no.

Sin embargo, hay otra serie de propósitos que son menos clásicos y que se proponen muchos españoles, aunque sean un poco más complicados de cumplir. Y es que el se ha propuesto, según detalla un estudio de la Universidad de Castellón, uno de cada cuatro españoles. El propósito no es otro que cambiar de trabajo.

Y es que mucha gente está deseando cambiar de aires y, sobre todo, mejorar sus condiciones laborales. Por eso, a lo largo y ancho de las redes sociales vemos cómo miles de personas piden trabajo y publican ofertas a las que han aplicado. Tanto, que incluso llegan a publicar por qué les han rechazado, si ha sido el caso.

Es lo que le ha pasado a este joven, que mandó su currículum para un bar y le terminaron dando puerta. ¿La razón? La que subía a su cuenta de X (antiguo Twitter) @SoyCamarero:

"Mándeme el currículum y le aviso para la entrevista" empezaba diciendo el empleador, que, al cabo de un rato, le daba a entender al candidato que no le podían hacer ninguna entrevista sin el currículum y que, encima, no le iba a decir el nombre del establecimiento.

Cuando el joven preguntaba por el nombre del local, solo le respondían que no podían dárselo hasta que no mandase su currículum. Un malentendido que terminaba sin entrevista y con mal rollo: "Siga buscando" le decía este empleador.

La respuesta del propietario le deja descolocado

Y es que, ¿a quién no le apetecería tomarse un refresco bien frío mientras disfrutas del sol? Es lo que pensó este hombre en Benidorm, que decidió ir con su familia a un restaurante que ponían bien en Internet.

Era un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.

Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de @SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.





"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.

La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.

Una respuesta que no ha gustado a los usuarios de X y que han dicho que, por las respuestas de este hombre, "ya saben dónde no ir".

La demoledora respuesta de un camarero a un cliente

Esta vez le ha tocado al Bar Marrakesh de Granada, en el barrio de la Chana, que recientemente recibió una reseña con la puntuación mínima, donde un cliente se quejaba del trato "pésimo" del dueño y camarero. "Hemos ido nueve personas, estando el local vacío y no nos han permitido usar dos mesas. Hemo pedido hoja de reclamaciones y no nos la han querido dar porque no éramos clientes", escribió este cliente.

El local contestó y no dudó en avergonzar al cliente. "Decir que la mesa que se les ha ofrecido es una mesa grande en la cual entraban sin problema. Solo nos paramos a juzgar el trato del personal, pero no del cliente que viene con malas formas, queriendo campar en un local de uso público como en el salón de su casa con malas formas" reflexiona.