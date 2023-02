El tratamiento de 25 días para dejar de fumar que ya es gratuito: "No es milagroso, pero sí ayuda"

Fumar sigue siendo, si no el que más, uno de los grandes perjuicios para la salud. A día de hoy, son muchos quienes no quieren, o no pueden dejar de hacerlo. Para ayudar a estos últimos, el Ministerio de Sanidad acaba de aprobar la financiación de un nuevo medicamento: el Todacitan.

Ahora mismo, es el único fármaco que financiala Seguridad Social tras retirarse del mercadolos dos anteriores que existían: el 'Champix', que se dejó de comercializar en julio de 2021 por contener niveles elevados de nitrosamina, una sustancia que la Agencia Española del Medicamento solo recomienda en niveles más bajos; y el 'Zyntabac', que se retiró en octubre de 2022 por problemas de distribución.

De este modo, el Todacitan es el único medicamento para dejar de fumar financiado desde el 1 de febrero. Empezó a comercializarse en nuestro país en noviembre de 2021 y desde entonces más de 10.000 pacientes han sido tratados con en nuestro país.

Su compuesto clave es la 'citisina', un fármaco que no contiene nicotina. Por este motivo, al consumirse el fumador no siente placer, por lo que se reduce la ansiedad propia del tabaco.

"Es un medicamento que actúa sin nicotina en el mismo sitio que la nicotina. Así consigue controlar los síntomas de abstinencia. El tratamiento es de 25 días y el paciente debe dejar de fumar en el quinto día, explica Juan Luis Rodríguez Hermoso, jefe del Área de Tabaquismo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Lo cierto es que España está entre los países con más fumadores de la Unión Europea.Casi un 20% de la población fuma todos los días, según los últimos datos de Eurostat, la oficina europea de estadística. Y según la Sociedad Española de Neumología, el tabaco mata al año en nuestro país a 60.000 fumadores activos y pasivos.





"Quiero dejarlo pero es muy difícil"

Nacho Márquez es uno de esos fumadores activos. Es de Madrid. Tiene 36 años y trabaja en el sector de la seguridad. Cuando vivía con sus padres, en su casa, fumaban todos. Sus hermanos, su madre, sus padres. Ha tenido momentos en su vida en los que llegaba a fumarse 2 paquetes al día. "Llevo 22 años fumando. Lo he intentado dejar en varias ocasiones, sobre todo, en dos", asegura.

La primera vez fue a finales de 2019 con el fármaco 'Champix'. Y lo consiguió durante unos 4 meses. "Lo conseguí y la verdad es que no me costó mucho porque se me quitaban las ganas. Lo que me costó fue mantenerlo", cuenta. Llegó el confinamiento y empezó a fumar un cigarrillo en días sueltos, hasta que acabo fumándose un paquete al día.

Hace cuatro meses, Nacho ha vuelto a querer dejarlo y ha probado con un nuevo medicamento. Sin embargo, esta vez, no ha podido dejar de fumar y además el medicamento no le ha sentado bien. "Tenía una sintomatología extraña. No diría alucinaciones, pero sí despistes. Pensar que tenía algo en la mano y no lo tenía. Entonces, dejé de tomar ese medicamento", razona.

Ahora mismo, suele fumarse un paquete al día y ve muy difícil dejar de fumar. "Quiero dejar de fumar pero es que lo veo muy difícil", dice resignado. "Mi mujer es anti-tabaco. Es un tema peliaguado", señala.





Lo importante es la voluntad

Nacho no tiene claro que vaya a probar el nuevo medicamento que financia el Estado, el Todacitan. No sabe cómo puede sentarle y tampoco si con él, acabaría logrando su objetivo.





Rodríguez Hermoso asegura que el medicamento puede ayudar. "No es milagroso pero sí ayuda a dejar de fumar", expone. "Es una adicción compleja, de años de duración. Eso conlleva un cambio en los hábitos de vida que hace que sea complejo dejar de fumar. No se trata de tomar una pastilla y con eso va a dejar de fumar. Se requiere un cambio de hábitos y, sobre todo, voluntad del paciente" matiza.

"El fármaco siempre lo indicamos para pacientes con dependencia moderada o alta, que han hecho intentos previos. Lo más importante es que estén motivados para dejar de fumar. Si viene con dudas, medio empujado, por tomar una pastilla no va a cambiar nada", manifiesta.