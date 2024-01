Ha comenzado el año 2024 y eso significa, de otra manera, que tenemos que empezar a poner en marcha los propósitos que nos hayamos marcado para empezar el año. Y pueden ser muchos, desde dejar, de una vez por todos, de fumar, hasta ir más veces al gimnasio. Objetivos clásicos que, algunos cumplen, y otros no.

Sin embargo, hay otra serie de propósitos que son menos clásicos y que se proponen muchos españoles, aunque sean un poco más complicados de cumplir. Y es que el se ha propuesto, según detalla un estudio de la Universidad de Castellón, uno de cada cuatro españoles. El propósito no es otro que cambiar de trabajo.

Un objetivo que ha desatado la carcajada en todo el equipo de Herrera en COPE, y no porque invaliden tan loable propósito, sino por un chiste que ha contado el Comandante Lara respecto a esto y que puedes escuchar en el audio. Como decía Jon Uriarte, que nos traía este estudio, una cosa es tener el propósito, y otra "que se pueda".

El carné de conducir, tarea pendiente de los españoles

No es el único propósito que han querido compartir los españoles para este 2024, sino que también hay otros tantos que han decidido explicar cuál es su primer objetivo de este año. No es otro que sacarse el carné de conducir aunque, como detallaba Uriarte, han bajado las estadísticas en cuanto a este propósito.





Y es que dicen que hay muchas personas que ya no tienen interés en sacarse el carné, sino que, más bien, optan por otras formas de transporte. De hecho, la propia Toni Martínez, de Herrera en COPE, aseguraba que ella "siempre he ido a la vanguardia", ya que no ha tenido ningún interés en sacarse el carné de conducir.

El sueño de Clara: conseguir una cura para la enfermedad de su padre, la ELA

A Carlos le diagnosticaron ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, en 2020. Hasta entonces, su vida era completamente normal, tenía un trabajo con el que vivía cómodo y disfrutaba de su familia numerosa. El diagnóstico llegó como un jarro de agua fría y ahora ya vive conectado a un respirador las 24 horas del día. Necesita una persona a su lado en todo momento y ese trabajo lo llevan a cabo entre su enfermera, su mujer y su hija Clara.

Clara es muy joven, pero sabe perfectamente lo que es estar noches sin dormir para cuidar a su padre: "Él duerme con la tablet encendida para comunicarse con sus ojos si le pasa algo durante la noche. Nos lanza el aviso y si estoy durmiendo a su lado me despierto para ayudarle. Es angustiante cuando no sabes qué es lo que le está pasando, pero casi siempre le entiendo solo con la mirada", relata Clara.

Esta familia es un ejemplo de sacrificio y de unidad en un tiempo tan duro como el que les ha tocado vivir. "Es verdad que esta enfermedad tiene cosas muy malas, es durísima, pero puedo decir que a mí me ha unido mucho más a mi padre", confiesa Clara. Además, esta joven madrileña tiene un sueño: conseguir una cura para la ELA. Decidió estudiar Biomedicina sin saber que su padre padecería la enfermedad. Ahora, con la carrera terminada, tiene claro que piensa dedicarse a la industria farmacéutica. Los ensayos clínicos son vitales en el desarrollo de un tratamiento y ella sueña con alcanzar una cura que frene esta enfermedad.

La entrevista con Clara forma parte del programa 'Dosier Remuiñán: el reto de la ELA'. Un especial que pone el foco en las noticias esperanzadoras que se esconden detrás de esta enfermedad.

