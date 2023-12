Llega a un restaurante, pide agua del grifo y la respuesta del restaurante alerta a los comensales

Ahora que llega Navidad y hay unos cuantos días festivos, seguro que tú también has sido de los que te has cogido unos cuantos días de vacaciones para poder disfrutar en familia y tener tiempo libre. Y también, por qué no decirlo, para organizar unas cuantas cenas o comidas con tus amigos y compañeros de trabajo.

Sin duda, en esta época salimos mucho a comer y cenar por ahí y aprovechamos para conocer distintos bares o restaurantes que en el resto del año no hemos tenido oportunidad de probar. Y sí, también con alguno nos llevamos alguna que otra sorpresa. Y esto es lo que les ha pasado a Jane, una chica de Londres de 27 años, y su novio.

Fueron a cenar a un restaurante de la capital de Inglaterra y, en un momento de la cena, decidieron pedir un vaso de agua... del grifo. Algo que se suele hacer mucho si se quiere agua y se quiere que la cena salga algo más barata. Mala idea la de pedirla en este restaurante londinense, porque no imaginaban la respuesta que daría el restaurante.

Por lo visto, es una petición muy recurrente en el local, por lo que decidieron dejar una nota en la misma puerta del restaurante alertando a los comensales de lo que pensaban de ello. "Claro, puedes pedir agua del grifo...pero por favor, recuerda, estamos llevando un restaurante, no una ONG. Guiño, guiño, necesitamos hacer dinero" decía la nota con ironía.

"¿Sabéis quién lleva una ONG? Cruz Roja. Si quieres agua del grifo, te invitamos a donar un céntimo a Cruz Roja. Todos ganamos" decía la nota.

Ojo, porque más abajo recalcaban que el fundador del restaurante es embajador de Cruz Roja e invitaban a todos los comensales a donar para la organización.

Te lo contamos porque es lo que ha explicado uno de los chefs más célebres de Reino Unido, Gordon Ramsay, que ha hablado para la publicación The Mail, y donde se ha explayado sobre los restaurantes.

Él suele visitar bastantes y, como es su oficio, se fija mucho en los platos que ofrecen y conocer su calidad. Porque, como dice, lo que más le importa es saber cuán frescos son los alimentos. Por eso, hay un plato que, siendo chef y sabiendo cómo se cocina, nunca pediría en un restaurante: la sopa.

"Pregunta cuál es la sopa del día anterior antes de preguntar cuál es la sopa de hoy. Igual es la sopa del mes" decía con mucho humor. Y es que dice que, normalmente, la sopa que ofrecen es la sopa que han hecho en días anteriores y de la que el restaurante está "intentando deshacerse".

Ojo, porque ha querido dar otro consejo a los comensales, y es que, desconfíen de los platos "especiales" recomendados por los chefs. "Los platos especiales están ahí para desaparecer a lo largo del día. Cuando haces una lista de 10 platos especiales, no es especial" explicaba.

También ha dicho que hay que desconfiar de aquellos restaurantes que aseguran que sus platos son "los más famosos del mundo" o "los mejores del país".

Se trata de un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.

Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de @SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.

"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.

La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.