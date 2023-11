La demoledora respuesta de un camarero a un cliente que escribió una mala reseña: "Malas formas"

En Google se pueden encontrar reseñas de todo tipo sobre los bares y restaurantes de una ciudad. Aunque la mayoría de sitios se esfuerzan por contentar al público y recibir buenas opiniones, no es raro que a veces reciban una mala reseña. Y es que, la falta de empatía en numerosos clientes cuando acuden a estos establecimientos, es algo que enfada mucho a los camareros.

Eso sí, hay veces que lo único que buscan con estos comentarios es hacer daño al negocio, cuando lo único que puede hacer después es ofrecer una respuesta contando su versión. La cuenta de X, antes Twitter, Soy Camarero, suele compartir historias que tienen lugar en la hostelería y que indignan a muchas de personas.

Esta vez le ha tocado al Bar Marrakesh de Granada, en el barrio de la Chana, que recientemente recibió una reseña con la puntuación mínima, donde un cliente se quejaba del trato "pésimo" del dueño y camarero. "Hemos ido nueve personas, estando el local vacío y no nos han permitido usar dos mesas. Hemo pedido hoja de reclamaciones y no nos la han querido dar porque no éramos clientes", escribió este cliente.

El local contestó y no dudó en avergonzar al cliente. "Decir que la mesa que se les ha ofrecido es una mesa grande en la cual entraban sin problema. Solo nos paramos a juzgar el trato del personal, pero no del cliente que viene con malas formas, queriendo campar en un local de uso público como en el salón de su casa con malas formas" reflexiona.





Son clientes conocidos por el local

La versión de Rubén Orihuela, el dueño, dista mucho de la del cliente, y según parece "en ningún momento me negué a darles la hoja de reclamaciones, pero cuando dije que iba a llamar a la policía se fueron corriendo" según declaraciones.

Sea como sea, el local asegura que estos clientes ya son conocidos por el personal del bar por su comportamiento tan poco cívico, hasta el punto de que en una ocasión, cuando se fueron, "dejaron un puñado de servilletas ardiendo debajo de una mesa y pese a todo intentamos atenderles sin ningún tipo de repercusión", contó el dueño del local.

Además de exponer lo ocurrido, el camarero aseguraba que espera "no volver a verles por nuestro local, y recuerda que existen hojas de reclamaciones para todos los clientes". Una respuesta que ya se ha hecho viral en X, y que cuenta con casi 61.000 visualizaciones.

Al final queda claro, que es muy importante que cuentas que tienen tanta repercusión como Soy Camarero, muestren la realidad de la profesión, y que podamos trabajar tranquilos sin estar pendientes de estas situaciones.