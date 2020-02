Un perro vuelve a su casa arrasada por el fuego y hace lo que nadie esperaba

El perro OJ y toda su familia perdió todo lo que tenían en casa durante los incendios que asolaron Australia en los últimos meses, pero la pequeña mascota decidió regresar a donde estaban los escombros para hacer algo que nadie esperaba. Y es que este perro no es, ni mucho menos, el único protagonista de una serie de historias increíbles que nos llegan cada semana desde la isla australiana y que demuestra el verdadero coraje de estos héroes de cuatro patas.

La familia Zagami, dueños del perrito OJ, descubrieron hace poco más de un mes que su casa había sido totalmente arrasada por el fuego como parte de los incendios que han destruido miles de hogares, concretamente en la comunidad de Wairewa, al noreste de los Lagos Entrance, en Gippsland. Allí hasta 11 casas han sido pasto de las llamas, al igual que en la que vivían Matt y Katie Zagami, junto a sus cuatro hijos.

Matt aseguraba al medio australiano ABC Gippsland que dejaron la casa el lunes 30 de diciembre después de almorzar pensando que volverían al día siguiente, sin ningún cambio. “Pero nos encontramos esa misma mañana temprano que habíamos perdido nuestra casa y, lo que es más descorazonador, habíamos perdido todo. La casa, la granja... Todo se había quemado”.

Allí vivían todos con OJ, un golden retriever que decidió volver un mes y medio después a su casa. Allí le encontró la reportera Luisa Chatley, de la cadena de informativos locales 7 News de Melbourne, descubrió al perro rebuscando entre los escombros. Buscaba y buscaba mientras se adentraba cada vez más en las ruinas de lo que había sido su hogar. Lo que no esperaba Louisa es que el perro hiciera algo increíble.

Porque el perrito OJ salió de los escombros con otro perro de peluche en la boca. Se trataba de su juguete favorito, su mejor amigo, con el que se divertía antes de que su casa fuera destruida. “OJ regresó a su casa de Wairewa hoy, completamente destrozada por el fuego. Encontró su juguetito favorito en los escombros”, escribía la reportera en su perfil personal de Twitter, el pasado 15 de enero.

