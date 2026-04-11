Noelia Díaz, experta en hogar: "Para limpiar la lavadora, en un cubo echo un poco de lejía y Fairy, empapo un trapo y lo pongo en la goma"

La experta en hogar y tiktoker, Noelia Díaz, ha compartido a través de un vídeo viral en su cuenta @noeliadiaazz__ su método infalible para limpiar la lavadora en profundidad. Con productos tan comunes como la lejía, el Fairy y el oxígeno activo, Díaz detalla un proceso paso a paso para dejar este electrodoméstico reluciente y con buen olor.

Limpieza de la goma y el cajetín

El truco comienza con una de las partes más críticas, la goma. Tal y como explica, el primer paso es preparar una mezcla casera: "Para limpiar la lavadora, en un cubo echo un poco de lejía y Fairy, empapo un trapo y lo pongo en la goma". Señala que le gusta usar Fairy porque "me encanta que haga espuma", y deja el trapo empapado en la goma "para que haga efecto mientras limpiamos el resto de la lavadora".

A continuación, se centra en el cajetín del detergente y el suavizante, un lugar donde "se acumula muchísima suciedad". Tras retirarlo, aplica oxígeno activo por toda la superficie y frota con un cepillo. Después de un primer aclarado con agua, realiza una segunda pasada con Fairy "para que se quede aún más limpito", un método con el que asegura que "la verdad que quedó bastante limpito, me encantó el resultado".

Es tan satisfactorio ver cómo está quedando de limpito y el olor que está dejando, brutal"

Alamy Stock Photo Manos cargan la ropa en una lavadora de carga frontal

El filtro y el interior del tambor

Otro de los pasos "muy importante" es la limpieza del filtro de la lavadora. Advierte de la gran cantidad de agua sucia que puede salir al abrirlo, revelando que "el tapón estaba bastante sucio". El proceso de limpieza es similar: aplica oxígeno activo, frota con el cepillo y finaliza con Fairy para una desinfección completa antes de volver a colocarlo en su sitio. Mantener los electrodomésticos y los espacios del hogar en buen estado es clave, tal y como explican otros expertos en decoración sobre cómo elegir los cojines del sofá.

Una vez limpios los componentes extraíbles, Díaz utiliza el mismo trapo impregnado en lejía para limpiar toda la superficie exterior de la lavadora. La influencer describe la sensación como algo "brutal": "Es tan satisfactorio ver cómo está quedando de limpito y el olor que está dejando, brutal". Para el interior, vierte oxígeno activo directamente en el tambor y lo repasa con una bayeta.

Daba hasta pena de usarla"

Pixabay Lavadora de tintorería

El ciclo final para un resultado perfecto

El toque final del método es programar un ciclo de limpieza de tambor. Para ello, añade un poco más de oxígeno activo en el compartimento del detergente y pone en marcha la lavadora. El resultado, según sus palabras, es inmejorable: "Con palabras no os puedo explicar lo bien que olía cuando abrí la puerta". Describe un "tambor brillante, la goma superlimpia" y una sensación general tan gratificante que "daba hasta pena de usarla". Conseguir una armonía visual y de limpieza en el hogar es un objetivo compartido por muchos, y trucos como este ayudan a mantener espacios agradables, algo que otros profesionales, como la interiorista Raquel Chamorro, logran jugando con la pintura y los colores para agrandar visualmente las estancias.