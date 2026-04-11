Lamine Yamal supera a Raúl y rompe otro registro histórico antes de sus 19 años

El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha hecho historia este sábado en el derbi contra el Espanyol al convertirse en el jugador más joven en disputar 100 partidos en Primera División. Con este hito, el joven canterano azulgrana pulveriza el anterior récord que ostentaba el exdelantero del Real Madrid, Raúl González, tal y como recoge nuestro compañero Pedro Martín.

Un récord de precocidad

Lamine Yamal ha alcanzado esta cifra con 18 años y 272 días, superando en casi un año la marca de Raúl, quien lo hizo con 19 años y 284 días. Este dato demuestra la extraordinaria precocidad y el impacto que ha tenido el delantero en la élite del fútbol español desde su debut.

La lista de los futbolistas más jóvenes en llegar a los 100 encuentros en la máxima categoría queda ahora así: Lamine Yamal (18 años y 272 días), Raúl (19 años y 284 días), Muniain (19 años y 293 días), Etxeberria (20 años y 177 días) y Bojan (20 años y 203 días).

Un partido para sentenciar la Liga

El récord se ha producido en un partido de máxima tensión, la jornada 31 de LaLiga, en la que el FC Barcelona buscaba una victoria en el derbi para sentenciar definitivamente el título de liga, especialmente tras el empate del Real Madrid contra el Girona. El encuentro se puso de cara para los azulgranas con un gol de Ferrán Torres a la salida de un córner.