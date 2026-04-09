Maika Romero, experta en decoración: "Si no sabes qué cojines poner en tu sofá, estas combinaciones siempre funcionan"

Renovar la apariencia de un salón no siempre requiere grandes cambios o una inversión considerable. A veces, un simple ajuste en los accesorios puede transformar por completo el espacio. Así lo ha demostrado la experta en decoración Maika Romero, de Merak Interior Studio, en un vídeo de su cuenta de TikTok que acumula miles de visualizaciones. En él, ofrece una guía práctica con combinaciones de cojines que "siempre funcionan" para distintos colores de sofá, una solución ideal para quienes buscan un cambio de aires sin tener que cambiar el mueble principal.

Si no sabes qué cojines poner en tu sofá, estas combinaciones siempre funcionan"

Para un sofá marrón chocolate

Para un sofá de color marrón chocolate, la interiorista propone una combinación que aporta luminosidad y equilibrio. La clave está en "combinarlo con cojines en tonos beis, blanco roto y verde oliva". Además, sugiere añadir "algún toque en mostaza o en terracota". El truco, según explica, es mezclar colores cálidos con neutros claros para que el sofá no se vea pesado y el conjunto resulte armónico.

Alamy Stock Photo Interior de la sala de estar con sofá de cuero, lámpara y plantas de interior Monstera verdes sobre mesas de centro cerca de una pared de ladrillo blanco.

En un sofá azul marino

En el caso de tener un sofá azul marino, la combinación ideal busca un toque clásico y atemporal. Romero aconseja usar cojines en "arenas, camel y rayas finas azules". Este último detalle es fundamental, ya que, como ella misma afirma, "las rayas aportan un toque clásico que nunca pasa de moda". Esta mezcla crea un ambiente sereno y elegante que no pierde vigencia con el tiempo.

Las rayas aportan un toque clásico que nunca pasa de moda"

Alamy Stock Photo Mujer con muestras de tela en un sofá rojo en una tienda de muebles.

Si el sofá es de color camel

Finalmente, para los sofás de color camel, la experta recomienda una paleta que potencia la calidez. La combinación perfecta incluye cojines de color "blanco roto, verde oliva y algún estampado con textura". El secreto para lograr un ambiente acogedor es "mezclar lino y tejidos naturales", consiguiendo así un estilo cálido y muy confortable en el salón.

Estos consejos demuestran que la elección del color es fundamental en el interiorismo para modificar la percepción de un espacio, un principio que también defiende la interiorista Raquel Chamorro, quien apuesta por los tonos claros para agrandar una vivienda visualmente. A veces, no solo se trata de color, sino de pequeñas reformas, como explica el experto Ángel Camacho sobre cómo usar un muro a media altura en el baño para ganar funcionalidad.