El mito detrás de 'la regla de los 3 segundos': la verdad sobre coger comida del suelo cuando cae

Todos alguna vez hemos escuchado hablar de la famosa 'regla de los 3 segundos', y probablemente, más de uno lo hayamos llevado a la práctica en algún momento. Esta creencia popular se basa en la idea de que cuando se nos cae un alimento al suelo, y este lo recogemos en menos de dicho período de tiempo, es seguro consumirlo sin ningún tipo de peligro. Sin embargo, una científica ha puesto a prueba este experimento y el resultado es sorprendente.

la contaminación es al instante

Una doctora en Biomedicina ha publicado en la red social de TikTok (@ladyscience) un vídeo mostrando la veracidad (o no) de esta teoría. Lo que queda comprobado es que el tiempo no es un factor determinante, es decir, que el hecho de recoger la comida rápidamente una vez se nos haya caído no significa que esta esté libre de bacterias, virus u otro microorganismos, sino al contrario: todos los gérmenes se adhieren al alimento en cuanto entra en contacto con el suelo.

Para demostrarlo, ha realizado una comparación con el mismo alimento, con la diferencia de que uno ha sido recogido del suelo y el otro no ha tenido contacto con él. Ambos los ha colocado sobre una placa petri y posteriormente los ha dejado incubando a 37 grados, explicando que “podemos observar que el que ha caído forma gran cantidad de colonias bacterianas, mientras que el que no ha caído al suelo apenas contiene contaminación bacteriana”.

respuestas al experimento

Ahora que ya sabemos que lo que cae al suelo no debemos comerlo, las reacciones que ha generado este vídeo han sido múltiples, desde usuarios bromeando sobre la situación (“De toda la vida se sople y se come”) hasta otros comentarios en los que prima más la seriedad (“Exponernos en cierta medida a bacterias hace que nuestro organismo se haga resistente a ellas. Mantenerse en una burbuja nos debilita, eso es la adaptación al medio”).

Alamy Stock Photo Persona recogiendo palomitas del suelo

Gracias a este experimento, ya sabemos a ciencia cierta que aunque 'la regla de los 3 segundos' sea muy popular, no deja de ser un mito. La recomendación que realiza es clara, y es que por muy “tentador” que sea coger ese alimento que se nos haya caído al suelo, lo más seguro para nuestra salud siempre va a ser desecharlo.