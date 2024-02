No es más que un mito: el alimento que comes diariamente sin medida y que no te ayuda a adelgazar

Tenemos la creencia de que hay ciertos alimentos que podemos comer sin medida y que no va a provocar que engordemos, sino que, más bien, todo lo contrario. Sin embargo, esto no es del todo cierto, y tenemos que consultar con un médico o un nutricionista nuestra dieta si vemos que no está bajo control y, sobre todo, no tener miedo de pedir ayuda si la necesitamos.

Aquí vamos a intentar aportar un poco de luz a ciertas prácticas que tenemos en cuanto a la comida que no son del todo saludables. Y es que, muchas personas con miedo de engordar, consumen muchos alimentos que creen que no engordan, sin medida. Sin embargo, muchos de ellos no ayudarán a perder peso, sino todo lo contrario.

Uno de ellos es uno que consumes de forma diaria: el aceite de oliva. Aquí en España lo usamos prácticamente para todas las comidas, y si bien es cierto que es algo muy sano, consumirlo en exceso es perjudicial y puede llegar a afectar al peso. Lo mismo ocurre con otro de los alimentos estrella de nuestra dieta: el aguacate.

Y es que esta fruta tiene grandes cantidades de grasa, y si la consumimos en exceso, puede provocar que engordemos en lugar de adelgazar. Lo mismo pasa con el pan integral, que es bueno para nuestro cuerpo, pero no hará que adelgacemos.

Un experto desvela la hora a la que debes empezar a comer para empezar a perder peso

En España llevamos un ritmo de vida muy distinto al del resto de los europeos. Solemos despertarnos mucho más tarde, más aún los que hacemos Poniendo las Calles, que trasnochados durante toda la semana. Sin embargo, la mayor diferencia con el resto de Europa esta sin duda en los horarios de las comidas y sobre ello hablamos con Alfredo Fernández.

Resulta que hay una rama de la biología y otra de la nutrición que estudian cómo nos afecta todo esto. Son la cronobiología y la crononutrición. Las comidas son muy importantes. En Finlandia, por ejemplo, empiezan a comer a partir de las 11:00 horas. En Gran Bretaña lo hacen alrededor de las 12:00 horas y en Italia a partir de las 13:00 horas.





Pero en España lo habitual es empezar a comer a las 14:00 horas o 14:30 horas, aproximadamente. La pregunta que nos hacemos en Poniendo las Calles es como afectan estos horarios tardíos a nuestro organismo. Cuidado que esto es importante. Alfredo Fernández es profesor de nutrición en la Universidad del País Vasco y nos da todas las claves.

"Según la evolución humana, estamos acostumbrados a que nuestra actividad se concentre especialmente en las horas de luz y descansemos durante las horas de oscuridad", comienza explicando, "entonces, nuestro organismo y como aprovechamos los nutrientes que están en los diferentes alimentos, también están acostumbrados a ese ritmo".

Las dos frutas que deberías tomar por la noche para decir adiós al insomnio

Expertos del Journal of Experimental Botany. Y es que dicen que el truco para decir adiós al insomnio puede estar en la alimentación. De hecho, dicen que hay dos frutas ricas en melatonina que puedes consumir antes de dormir que te ayudarán a descansar mejor.

Según estos investigadores, si quieres conciliar el sueño de forma sencilla, debes empezar a cambiar tu alimentación. Y es que, si quieres no tener insomnio, tienes que tomar de postre dos frutas, no necesariamente a la vez.





Por un lado, el plátano, que es muy rico, no solo en potasio y antioxidantes, sino en triptófano que lo que hace es ayudar a producir melatonina. Más de lo mismo pasa con las cerezas, que, comerlas antes de dormir, puede ayudarte a producir más melatonina y conciliar el sueño antes de tiempo.

La forma más simple de prepararlas, si no quieres tomártelas tal cual, es en batido o con un lácteo como el yogur. Eso sí, si tienes que elegir entre una de las dos, estos expertos te recomiendan optar por las cerezas, que te ayudarán a producir más melatonina.