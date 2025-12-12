Expertos descubren cómo hacer que tu flor de Pascua sobreviva y la clave está en la temperatura de casa: "Aun así, es muy posible que pierda el color rojo de sus hojas"

Es una estampa habitual en muchos hogares: recibir una Poinsettia o flor de Pascua que luce radiante durante las navidades y que, sin embargo, se marchita al pasar las fiestas. En el programa 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja ha consultado a la experta Sofía Carrillo sobre los secretos para alargar la vida de esta popular planta y el reto que supone.

El truco para mantenerla en Navidad

Para disfrutar de ella durante toda la temporada, el florista Duver ha compartido un consejo clave: mantenerla alejada de la calefacción. Además, recomienda un riego de "una vez a la semana", siempre esperando a que la tierra esté seca para "no encharcarla" y situarla en un "sitio luminoso". Los expertos también advierten que pulverizar agua sobre sus hojas es contraproducente.

Alejada de la calefacción, que ese es el truco para poderla mantener todas las navidades" Sofía Carrillo Redactora de Mediodía COPE

El reto de conservarla todo el año

Sofía Carrillo ha explicado en COPE que su supervivencia a largo plazo es compleja: "hay que ser muy experto para mantenerla todo el año", afirma. La planta requiere una temperatura constante de unos 18 grados, es sensible a la aparición de hongos y necesitaría un trasplante "entre enero y febrero". Puedes encontrar más detalles en el truco definitivo para que tu flor de Pascua sobreviva a la Navidad y vuelva a tener hojas rojas.

Alamy Stock Photo Flor de Pascua; Euphorbia pulcherrima; en maceta sobre mesa con servilletas y soporte

Uno de los mayores desafíos es la pérdida del característico color rojo de sus hojas. Carrillo ha señalado que "aún así, es muy posible que pierda el color rojo de sus hojas". Existe una solución para recuperarlo, aunque requiere paciencia: dejar la planta a oscuras durante 20 horas al día por un periodo de siete semanas para que las hojas verdes se vuelvan a teñir.

Una tradición muy popular

A pesar de su delicadeza, la Poinsettia se encuentra en el top 10 de las plantas más vendidas de Europa y es un regalo muy tradicional. De hecho, este año Madrid ha sido elegida "ciudad europea de la Poncetia" y se repartieron 500 ejemplares en el Mercado de San Fernando. Existen más de 140 variedades y en el Jardín Botánico se conserva una de las primeras especies del siglo XVIII, lo que demuestra por qué Almería se tiñe de rojo y se corona como la reina de la flor de Pascua en España.