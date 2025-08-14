Marian Rojas señala el hábito que debes cambiar en tu día a día para evitar sufrir neuroinflamación: "Me preocupa"

La neuroinflamación o la inflamación del cerebro es una señal de peligro. Se trata de un proceso que puede tener graves consecuencias para nuestra salud, así como para el correcto funcionamiento cerebral. Se trata de una respuesta inmune exagerada o incluso persistente que puede hacer daño a las neuronas y afectar, por lo tanto, a nuestro cerebro .

Los síntomas más característicos son la nebulosa mental, disminución de nuestra capacidad para concentrarnos, somnolencia o incluso lentitud a la hora de pensar. Casi siempre son síntomas transitorios, aleatorios y no siguen un patrón concreto. Pueden deberse a una infección, algún golpe, estrés o enfermedades crónicas.

Por eso es importante prestar atención a los síntomas. No obstante, hay una serie de pautas que puedes comenzar a incluir en tu día a día para evitar llegar a ese punto de neuroinflamación .

Lo ha explicado la psiquiatra y colaboradora de COPE Marian Rojas y lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido un post en el que explica los cinco hábitos que puedes cambiar en tu día a día para evitar la neuroinflamación.

REDUCIR O SUPRIMIR EL ALCOHOL

Marian Rojas asegura que nuestro cerebro es "hipersensible al alcohol" y puede causar "neuroinflamación cerebral". De hecho, matiza, "las resacas son estados de neuroinflamación transitoria". Por ello, recomienda eliminar el consumo de alcohol. Si estamos hablando de un consumo habitual y "crónico", el deterioro mental es aún mayor.

TENER UNA BUENA ALIMENTACIÓN

Parece una de las premisas básicas, pero a pesar de todo lo dicho, hay quienes todavía no entienden la idea de que lo que comes condiciona tu estado tanto de ánimo como físico, y en este caso también tiene mucho que ver con esta neuroinflamación.

Por ello, Marian Rojas señala que "el exceso de azúcar y las dietas altas y carbohidratos liberan sustancias proinflamatorias desde las células adiposas", lo que termina generando neuroinflamación.

"No cuidar la alimentación y algunas dietas pueden influir en la inflamación cerebral de forma importante", añade.

CUIDAR EL SUEÑO

Dormir es igual de necesario que comer. Al principio se creía que la alimentación era el pilar fundamental para estar sano, pero a esa premisa se incluyó el ejercicio y después el correcto descanso, que ya se ha convertido en el tercer pilar de la salud. Un descanso deficiente provoca que nuestro cerebro no pueda afrontar de manera correcta las funciones del día siguiente y sea más difícil realizar ciertas tareas de nuestro día a día.

Según Marian Rojas, "una persona que pasa horas sin dormir lleva al cerebro a estados similares a haber ingerido alcohol" y menciona fallos de atención, problemas de aprendizaje e incluso carencia de energía o ilusión."La falta de sueño activa las células gliales, potenciando la neuroinflamación", agrega.

GESTIONAR EL ESTRÉS

De un tiempo a esta parte, el estrés o la ansiedad están más presentes en nuestras vidas: ya sea por una excesiva carga laboral, problemas laborales o situaciones familiares, estamos ante un problema que afecta cada día a más gente. Lamentablemente, esto puede tener consecuencias mayores si no se trata a tiempo y, eso sí, con ayuda de especialistas.

La psiquiatra apunta que "los estados de alerta" mantenidos debido al estrés "afectan al organismo y, por supuesto, a la mente".

"La intoxicación de cortisol inflama y esa inflamación también llega al cerebro", explica.

REALIZAR EJERCICIO

El ejercicio físico es fundamental para mantener nuestro bienestar físico y mental, además de prevenir toda una serie de enfermedades. Y es que el ejercicio "es una forma maravillosa de disminuir la neuroinflamación", asegura Rojas.

No obstante, es posible que haya ciertas ocasiones en la que "algunos ejercicios y deportes, paradójicamente, la favorecen" y esto se nota, según la psiquiatra, "porque sientes dolor físico de cabeza al hacer un sobreesfuerzo".

Finalmente, asegura que "cada persona tiene que ir investigando qué tipo de esfuerzos le convienen y le mejoran".