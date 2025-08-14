Le roban el móvil, activa la localización y no da crédito al ver dónde está: ofrece recompensa

Sabemos que muchas veces no es nada fácil vivir en una comunidad de vecinos, porque convivir con muchos de ellos se puede hacer cuesta arriba. Que si las paredes son finas y escuchas todo sobre la familia que vive puerta con puerta contigo, que si no son cívicos con sus animales, o que si son maleducados. Muchas veces, convivir con ellos puede ser verdaderamente difícil y hace que explotes enseguida.

Y si no, que se lo digan a un vecino de Palencia, que hace unas semanas, se vio obligado a colgar un cartel en la zona común de su edificio para reclamar algo. Y es que el día 30 de octubre le pasó algo y tiene mucho que ver con sus vecinos, aunque ellos no lo sepan. Y es que perdió su móvil, que era un iPhone de color dorado.

Como tiene activada la función de geolocalización del teléfono móvil, decidió mirar qué es lo que había ocurrido y dónde podía estar, y se sorprendió al darse cuenta de que estaba en su mismo edificio. Eso sí, no estaba en su casa y era bien consciente de que se lo había robado alguno de sus vecinos.

Así pues, decidió colgar un cartel para reclamar lo que es suyo. Un cartel que ha recopilado la cuenta de Twitter @LiosDeVecinos : "Está localizado por GPS en este portal e interpuesta la denuncia. Se ruega lo antes posible, se entregue a la Policía Nacional, al estar bloqueado por Apple, no se puede utilizar por otra persona, es inservible" empezaba a decir.

"Su interior contiene fotografías muy importantes para mí, de una persona que ya no está. Se gratificará con 100 euros" decía.

La amenaza a sus vecinos

La historia que han trasladado esta vez se produce en un edificio situado en un barrio de Madrid, en Vicálvaro . Todo comienza cuando un vecino deja la siguiente nota en su bloque: "Al Picasso que se dedica a pintar con un lápiz y estropear esta pared. Si te gusta pintar y rayar paredes, prueba a hacerlo en las de tu casa". La queja, conforme avanzan las palabras, se complica por momentos y se va transformando en amenaza.

Comunidad de vecinos en Madrid, imagen de archivo

"Última vez que lo borro (y ya van varias). La próxima, voy directamente a hablar con tus padres a ver qué les parece a lo que te dedicas. Avisado estás", sentencia.

Un vecino de Barcelona hace enfurecer a su edificio con su plan para despedirse

Los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido de los usuarios de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad . Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Pueden producirse momentos de tensión y discrepancias de todo tipo. Es imposible que conozcamos todo lo que sucede en cada portal de nuestro país, pero algunos se sienten identificados con estas publicaciones.

España es un patio de vecinos. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos al protagonista de esta historia.

Alamy Stock Photo Comunidad de vecinos en Valladolid

En este caso es Nico. Él vive en Barcelona, y antes de mudarse decidió hacer una fiesta a modo de despedida, pero teniendo el detalle de avisar a su comunidad. El problema, aparte de la fiesta en sí, era el horario en el que la va a hacer. Algo que, sin duda, ha desatado la ira de muchos usuarios en las redes sociales. Este es el cartel en cuestión.