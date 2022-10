Un vecino de Zaragoza deja un cartel en su portal y la respuesta se hace viral: "Si no..."

La comunicación entre vecinos no siempre es la idónea. Pueden producirse momentos de tensión y discrepancias de todo tipo. Es imposible que conozcamos todo lo que sucede en cada portal de nuestro país, pero gracias a las redes sociales descubrimos relatos como el que te vamos a contar. Todo se desarolla en Tarazona, un municipio de la provincia de Zaragoza que se ha hecho viral por el malestar de uno de los vecinos por el mal uso que, a su parecer, se le estaba dando a las puertas comunes.

"La puerta está para cerrarla, si no estaría el marco solo", puede leerse en un papel compartido a través de una fotografía en la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos. El mensaje ha generado todo tipo de comentarios a través de la red social anteriormente mencionada.









Algunos, tiraban de lógica para descifrar la utilidad de las puertas. "Las puertas tienen bisagras para que cada uno decida en cada momento si las quiere tener abiertas, cerradas o entreabiertas", escribía uno. Mientras, otro aseguraba que "la puerta está para abrirla; si no, no podrías entrar".





Sea como fuere, estos mensajes son cada vez más habituales. Y no solamente en las comunidades de vecinos, dan el salto gracias a las redes sociales que convierten los mensajes en virales. Como siempre, no sabemos cómo evolucionará la ocurrido. Si el vecino al que se señala rectificará o no pero lo que está claro es que esta anécdota es un ejemplo de que en cualquier portal común que se precie en el que conviven muchas personas, pueden producirse anécdotas de este tipo.

Otra respuesta de un vecino de Zaragoza: "No quiero pensar...."

En este caso, la publicación se llevó a cabo en Twitter, el papel escrito a mano y con rotulador recogía la queja que se publicó en una comunidad de vecinos de Zaragoza. Uno de los vecinos había realizado un pedido, pero el día de la entrega se encontraba fuera de su domicilio "por motivos de viaje", según explica el afectado en el papel.





Como consecuencia de su ausencia, la encargada en la entrega, en este caso la cartera, dejó el paquete en el bloque sobre las 13:26 del mediodía. Tras haber regresado del viaje, el vecino decidió escribir una reclamación a la comunidad de vecinos y así solicitaba la entrega de su paquete, ya que este estaba a su nombre.





En la hoja adjunta sus datos, también su número de teléfono para poder contactar con él por Whatsapp. Además, asegura "Mis vecinos del 3º no lo tienen con lo cual tiene que estar en el 1º, 2º o 4º, le ruego a la persona a la que se lo hayan entregado que me llame o nos lo entregue en nuestro domicilio". De forma simultánea, el mismo vecino que reside en el piso 3ºA de la comunidad, tras recibir parte de su pedido ha querido reclamar la ausencia de dos cuadros "Nos ha devuelto dos cuadros en la puerta de casa, pero eran 4 por lo cual faltan dos".