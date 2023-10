Un vecino de Madrid deja a cuadros a todo un edificio por la amenaza que deja en un cartel: "Última vez"

En las comunidades de vecinos reina, muchas veces, la tranquilidad. Pero no siempre es así. Hay muchísimos ejemplos recogidos en una cuenta de X, anteriormente Twitter, llamada @LiosdeVecinos.

La historia que han trasladado esta vez se produce en un edificio situado en un barrio de Madrid, en Vicálvaro. Todo comienza cuando un vecino deja la siguiente nota en su bloque: "Al Picasso que se dedica a pintar con un lápiz y estropear esta pared. Si te gusta pintar y rayar paredes, prueba a hacerlo en las de tu casa". La queja, conforme avanzan las palabras, se complica por momentos y se va transformando en amenaza.

"Última vez que lo borro (y ya van varias). La próxima, voy directamente a hablar con tus padres a ver qué les parece a lo que te dedicas. Avisado estás", sentencia.





En otra ocasión, también descubrimos otra nota amenazante de otro vecino. Esta vez la historia se producía en Manzanares (Ciudad Real). Esto era lo que podía leerse en el papel: "El o los iluminados que se dedican a romper el candado de las zonas de las bombas de presión, se meten, las manipulan, tocan tuberías dejándolas sueltas y perdiendo agua. Se podrían buscar otros pasatiempos y así no generan gastos innecesarios a la comunidad. So licenciaos".

Una joven de Vigo llamó a la radio, se quejó de lo que hace el alcalde y avisó de que irá a juicio

Esta chica también vivió una situación muy desagradable. Un testimonio que descubrimos en el programa 'Fin de Semana' de COPE y ha asegurado que son varios vecinos en esta situación. Ella se llama Alba Novoa y está en la Asociación Zona Centro de vecinos en Vigo, que no pueden entender cómo el ayuntamiento ha instalado las luces y todo ese parque de atracciones desde el 12 de septiembre. Y no es que sean el Grinch o no les guste la Navidad, sino que les molesta en su día a día.









"Nuestro barrio se convierte en un botellón y parque de atracciones durante dos meses, atracciones en el centro y un mercadillo, cosas que no tienen que ver con la Navidad, y se instala una noria gigante y todo tipo de atracciones, funcionando todos los días por la tarde y fines de semana, nos colocan altavoces con villancicos a metros de nuestras casas, y toda la gente que pasea sin restricción" arrancaba diciendo Alba.

Y es que no pueden estar más molestos con el ruido y con todo lo que entraña esta atracción en pleno centro, porque, como dice, en el centro viven personas vulnerables, niños, ancianos y personas con movilidad reducida. "No garantizan el acceso al centro de Vigo y se colapsa la ciudad, eso estamos defendiendo" denunciaba.

Un trabajador de la Xunta invitó a un café a un mendigo y, años después, su vida es muy diferente

Otro testimonio. En este caso, con un final feliz. Ángel Expósito, director de 'La Linterna' de COPE, recogió la historia de Manolo, un mendigo que vio como su vida daba un giro de 180 grados tras un simple encuentro con Carmen, empleada de la Xunta, una mañana cualquiera.

José Manuel (o Manolo) es un hombre de 65 años. Hasta hace unos años tenía una vida totalmente normal. Pero a veces, cuando las cosas se complican, es difícil hacerle frente.

Manolo tenía un bar en la costa de Coruña que sobre todo en verano, contaba con bastante gente, como él mismo explica en COPE: “Tenía una vida normal y corriente, tenía trabajo con un bar en la playa, sobre todo en verano”. Descubre en el siguiente vídeo la historia completa.