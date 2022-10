Deja una nota a su vecino junto a una caja y el mensaje que envía se hace viral: "Su vigilante"

En toda comunidad de vecinos que se precie, puede producirse algún tipo de discrepancia. Y, gracias a las redes sociales, podemos descubrir historias como la siguiente. Todo empezaba así. Un vecino ha recibido una nota por parte de otro vecino (valga la redundancia) de portal en la que podía leerse: "Estimado vecino del 5B. He estado estudiando recientemente su comportamiento y puedo afirmar rotundamente que pasea a su canino de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 8 de la tarde".





Además, añadía que percibe por los horarios que "su trabajo tiene turno de tardes, (todavía no sé en qué trabaja pero no me costará tiempo averiguarlo) por si algún día se le olvida algo y tengo que hacerlo entregar a su oficina".

Lo que ha llamado mucho la atención en redes sociales es el modo en el que concluye su carta escrita a ordenador. "El pasado lunes (ayer) usted olvidó un objeto en las zonas comunes de nuestra querida urbanización. Tenía pensado llevarlo a objetos perdidos, pero sé que es suyo, quizás esté deteriorado porque lo pisé sin querer con mi zapato, pero aquí lo tiene. Un cordial saludo, su vigilante".





Un tuitero ha adjuntado una fotografía en la que pueden leerse las palabras de este vecino y ha sido todo un éxito a través de esta red social. Acumula ya más de 1.100 retweets y más de 17.000 'likes' en Twitter. Junto a esta nota había una caja en la que podía leerse "paquete muy frágil" y dentro estaba lo desagradable. Un puñado de excrementos de perro.

Numerosos usuarios han aprovechado la ocasión para contar anécdotas personales. "Yo estoy segura de que mis vecinos un día se van a encontrar sus zapatos colgados en un cable y la bolsa de la basura rajada lista para que se caiga todo" o "Efectivamente, es increíble", son algunos de los mensajes que acompañan a este tuit que, como mencionábamos, ha circulado rápidamente a través de redes sociales.

Un vecino de Zaragoza deja un cartel en su portal y la respuesta se hace viral: "Si no..."

En este caso, lo ocurrido se desarrolla en Tarazona, un municipio de la provincia de Zaragoza que se ha hecho viral por el malestar de uno de los vecinos por el mal uso que, a su parecer, se le estaba dando a las puertas comunes.

"La puerta está para cerrarla, si no estaría el marco solo", puede leerse en un papel compartido a través de una fotografía en la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos. El mensaje ha generado todo tipo de comentarios a través de la red social.





Algunos tiraban de lógica para descifrar la utilidad de las puertas. "Las puertas tienen bisagras para que cada uno decida en cada momento si las quiere tener abiertas, cerradas o entreabiertas", escribía uno. Mientras, otro aseguraba que "la puerta está para abrirla; si no, no podrías entrar". Estos son algunos ejemplos de los muchos comentarios que ha acumulado el tuit en el que aparece reflejado ese cartel.