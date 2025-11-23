El Consultorio de Pedro Martín (23-11-2025)
Pedro Martín responde a las preguntas enviadas a tiempodejuego@cope.es.
Juan Torrejón
Publicado el
1 min lectura5:34 min escucha
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Jorge Rey alerta a estas zonas de España por fuertes nevadas en las próximas horas: «Completamente invernales»
El burgalés, conocido como 'el niño meteorólogo', ha advertido a algunas ciudades de la Península por el temporal frío de este fin de semana