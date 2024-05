Un joven catalán desafía al Ministerio de Exteriores viajando a un país "no recomendado" y esto es lo que pasa

Cuéntanos una cosa, ¿eres de los que, cuando va a viajar a algún país, decides mirar las recomendaciones que se hacen del lugar? Por ejemplo, qué barrios son buenos para encontrar un alojamiento cercano, en qué restaurantes probarás los platos más típicos, o qué sitios son buenos para hacer un tour.

Seguro que, si lo has hecho así, sabrás que te has ahorrado un montón de quebraderos de cabeza, porque, cuando planeas un viaje (sobre todo a un país que no conoces) necesitas atar todos los cabos posibles antes de llegar. Tanto más importante, es cuando viajas lejos de casa y tienes que tenerlo todo previsto para cualquier imprevisto.

Pero, ¿te has parado alguna vez a mirar lo que dice el Ministerio de Exteriores acerca del lugar al que viajas? Ahí, sin duda, encontrarás información de lo más relevante, y no solo para recomendaciones nimias, sino para recomendaciones sobre la seguridad del país y por dónde moverte o no.





Algo que te recomendamos enormemente, porque sabrás por qué lugares no hay que acercarse y por dónde es mejor que te muevas y qué zonas evitar. Y no solo sobre las zonas, porque hay países a los que no está recomendado viajar por el ministerio. Por supuesto, suelen ser lugares en conflicto o con un alto índice de criminalidad.

Por ejemplo, no se recomienda viajar a Afganistán, Iraq o Siria, ¿lógico, verdad? Pero hay otros que no nos pillan tan lejos, a los que tampoco está recomendado acudir, como, por ejemplo, Moldavia. "Se recuerda que el viaje se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero, y que todos los gastos derivados de la hospitalización, la repatriación de heridos o el traslado de cadáveres corren a cargo del particular" avisan de Exteriores.

El joven que desafió las recomendaciones del Gobierno

Algo que no cumplió Marc, un joven influencer que recorre el mundo y al que le gusta ir a lugares menos conocidos y, por decirlo así, "menos mainstream". Él lo que hace es irse a sitios, de una manera más o menos low cost, que no son extraordinariamente turísticos y que se llenan menos de gente.

Claro, que eso también tiene sus propios riesgos. Tanto que decidió acercarse a Moldavia, un lugar "no recomendado" por Exteriores, y acercarse a Transnistria, una localidad que quiere ser reconocida como estado, pero que no lo está, al menos por España. Zona que ha sido fuente de conflictos, y por lo que lo recomendable es no acudir.

A pesar de todo, se acercó por ahí, y el resultado fue totalmente inesperado. A pesar de todo, solo estuvo 24 horas en esa zona que no es la más recomendable para quedarse, sin duda.

"No ha podido ser mejor decisión, me ha encantado la visita. No es inseguro, es agradable pasear, aunque no sea Tailandia o París o Londres, tiene su esencia" explicaba en su cuenta de TikTok.

"Esta es la esencia de viajar y conocer lugares que poca gente conoce o se atreve a venir. Si estáis en Moldavia, venir sí o sí, es como viajar en el tiempo" sentenciaba.

Aun así, lo mejor sería seguir las recomendaciones antes de ir al viaje, por lo que pueda pasar.

