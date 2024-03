Van de vacaciones en familia a un pueblo de Almería y esto es lo que hace la madre en la autovía: "Llegando"

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, son muchos los que ya tienen puesta la vista en las vacaciones de las que van a disfrutar en los próximos días. Mientras algunos prefieren aprovechar estas fechas para descansar, otros optan por hacer un viaje en familia.

Es el caso de Araceli, una oyente de 'Herrera en COPE' que ha llamado a la radio para explicar qué ocurrió en uno de los viajes que hizo con su familia a Cabo de Gata. Descubre de qué se trata en el siguiente audio.

Audio





Araceli es de Elche y ha recordado un viaje que hizo hace ya varios años, cuando sus hijos eran pequeños. Explica que tenían por costumbre ir a Cabo de Gata de acampada libre y recuerda, de forma especial, el trayecto de vuelta de uno de los viajes.

"Íbamos llegando a Lorca y empecé a mearme que no me podía aguantar. Íbamos por la autovía y no podíamos parar. Mis hijos se reían y decían que me iba a mear. Al final, cogí una bolsa de asas de plástico, ahí lo hice y cuando pudimos parar la tiramos", ha narrado sin poder contener la risa.

Las anécdotas de los oyentes de 'Herrera en COPE'

Algo similar le ocurrió a Sonia. Ella es de Castellón de la Plana y un domingo decidió ir de ruta con su familia por los pueblos de alrededor, un viaje que hicieron en coche. En un punto dado, "le pedí a mi marido que parara porque no podía más. Me dijo que en diez minutos llegábamos, pero no fue así".

"Paró el coche en un arcén, el novio de mi hija y mi marido hicieron pis en un rinconcito porque lo tenían más fácil, pero yo no podía ahí en medio. El ruido me puso nerviosa, se me escapó un pelín, empecé a reírme y dentro del coche se me salió todo", explicaba esta oyente.

Gema es otra de las fósforas que ha llamado a 'Herrera en COPE' para contar su anécdota durante un viaje con amigas: "No es que se me escapara un poquito, es que me mee de la risa".

Explicaba que "llevaba unos pantalones vaqueros cortos y dando una vuelta por la ciudad vimos una fuente que simulaba como que un grifo estaba colgado en el aire y de ahí salía el chorrito. Nos empezamos a reír, nos dio la risa floja y me aflojé del todo. Mis amigas se fueron a cenar y yo me fui al hotel a cambiarme. Como era un pantalón corto, no se notó tanto".





A Maite, la situación le pilló fuera de España: "Estábamos en Cracovia y decidimos ir a Auschwitz en autocar. Hay unos 50 kilómetros, el bus no tenía aseo. Me tuve que subir al bus porque lo perdíamos, había mucha cola en el baño y ya me subí con ganas".

"Estaba en la escalera al llegar para bajarme la primera, llego a un centro comercial y había una cola horrorosa, tanto en la primera planta como en la segunda. Me metí por la puerta de la escalera, vi un vaso en una ventana grande y dije, ahí lo hago. Se me rebosó el vaso, me mojé, tuve que ir corriendo a comprarme un pantalón", ha narrado sin poder contener la risa.

Por su parte, Valentín es conductor de autobús y ha llamado a 'Herrera en COPE' desde Toledo. "Un día saliendo de Madrid había un atasco monumental, yo iba en el carril central de los tres y tuve que parar a orinar en mitad del atasco. Habría la puerta y tuve que orinar en la misma puerta. Vi un camionero que me entendió enseguida y se paró para que no me vieran los coches", ha detallado.

Escucha estas divertidas historias y muchas otras que han contado los fósforos en el siguiente audio.

Audio