La gran sorpresa que se llevó Víctor Navarro con los semáforos en Corea del Sur: "Te da vergüenza pasar"

La gira asiática del FC Barcelona ha llevado al equipo hasta Seúl, una ciudad que ha sorprendido al enviado especial de El Partidazo de COPE, Víctor Navarro, no solo por su tamaño y modernidad, sino por la forma en la que los ciudadanos se relacionan con su entorno urbano. “Me está gustando mucho. No tiene la tradición de Japón, pero es una ciudad enorme de casi 10 millones de habitantes, edificios altos por todos lados, carteles de publicidad… una barbaridad”, relató en directo durante el programa presentado por Joseba Larrañaga.

Pero más allá de las primeras impresiones, Navarro reparó en un detalle que pocos turistas mencionan al llegar a la capital surcoreana: los semáforos. “Está hecha más para los coches que para los peatones. Caminé ayer por la tarde un buen rato y, aparte de acabar chorreando, es que estás como 5 minutos esperando los principales semáforos para pasar. La prioridad es para los coches”, explicaba. Una espera prolongada, bajo el sol y sin sombra, que en otras ciudades podría acabar con los viandantes cruzando en rojo sin dudarlo.

"Te da vergüenza pasar"

El respeto a las normas de circulación peatonal en Seúl dejó a Navarro boquiabierto: “Si estás en rojo y no pasa ningún coche, nadie cruza. Entonces te da vergüenza pasar, como en Madrid”. Una comparación que hizo reír al resto del equipo de El Partidazo, especialmente a Joseba Larrañaga, que apuntó: “Tú pones en Madrid 5 minutos de semáforo rojo a los peatones y ya verás tú quién respeta eso. Ponen 30 segundos y no respeta nadie”.

El periodista también destacó la eficiencia y cortesía de los surcoreanos, desde su llegada al aeropuerto hasta pequeños detalles en la calle. “Ayer por la noche me sorprendió que a las 10:30 de la noche estaban arreglando un boquete en la calle. Diez personas trabajando, no sé si por las temperaturas, pero me sorprendió”. Un contraste que Juan Gato no dejó escapar con humor: “En otro sitio estaría una persona arreglando el boquete y nueve mirando. Y aquí lo hacen al revés”.

Una ciudad para los coches

La expedición azulgrana seguirá su ruta asiática con entrenamientos y partidos, mientras los enviados especiales, como Navarro, siguen aportando estas pinceladas culturales que enriquecen la cobertura del viaje. Y aunque los goles y los minutos de juego acaparan titulares, son estas pequeñas anécdotas las que capturan de verdad el choque cultural y la admiración sincera por una ciudad que, como Seúl, sabe dejar huella.