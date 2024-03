Un agente de viajes revela el error que cometes al comprar un billete que te hace pagar de más: "El precio..."

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina son muchos los que están buscando vuelos baratos que les permitan disfrutar de unos días relajantes a un precio más asumible por su bolsillo.

Y es que la Semana Santa es uno de los momentos más importantes del año para el sector turístico. ¿Y a dónde viajamos los españoles? Fundamentalmente a destinos domésticos. Palma de Mallorca, Tenerife, Gran Canaria, Ibiza, Madrid y Barcelona o ciudades del sur como Sevilla o Málaga, según informa eDreams Odigeo.

Calendario laboral 2024: Estos son los festivos esta Semana Santa en cada comunidad autónoma Te contamos los días de vacaciones a los que tienes derecho, la antelación con la que debes pedirlos y los festivos que trae esta Semana Santa en tu comunidad. María BanderaAgencias 22 feb 2024 - 07:21

Los que optan por salir de España prefieren ciudades europeas con historia, siendo París el más popular, seguida de Roma, Londres o Ámsterdam.

Sea cual sea el destino, lo cierto es que ya vamos con un margen justo de maniobra, con lo que es posible que los precios ya estén un poco altos.

Las agencias de viajes son siempre una buena opción porque nos permiten el asesoramiento de los profesionales, pero también tenemos la opción de buscar por nuestra cuenta en internet.

Si optamos por esta última opción, no está de más que tengas en cuenta algunos consejos que te permitan ahorrar algunos eurillos. Te contamos en esta ocasión los que propone la experta en viajes, Pam Ocaranza en su cuenta de Instagram @stampsofpam.

Esta asesora de viajes personalizados deja claro que ante todo no debes de dejarte convencer por la primera oferta que te aparece cuando estás buscando. "Investiga, compara y buscar rutas alternativas", advierte.









Modo incógnito

En primer lugar aconseja navegar tanto en el ordenador como el móvil en modo incógnito y borrar las cookies, es decir "quitar todos esos aditivos que las aerolíneas nos ponen para que el precio suba".

Y es que explica, "cuando empiezas a buscar mucho un vuelo, la aerolínea se da cuenta y te sube el precio". Así que aconseja "borra ese tipo de historiales para que no te salga más caro".

Flexibilidad

Esta viajera mexicana, como ella misma se define en su perfil, también aconseja ser flexible con las fechas o con el aeropuerto del que sales o al que llegas o con la misma aerolínea".

Es recomendable también leer la letra pequeña y no dejarse llevar por las ofertas del low cost. "Es importante que compares los precios y ver si con impuestos, maleta, asiento realmente merece la la pena ese billete".









Puntos

No está de más reservar "con la misma aerolínea para que te genere puntos cada vez que viajas con ellos. Es una buena manera porque así conseguiremos descuentos para el siguiente viaje, incluso vuelos gratis en los que solo tengas que pagar los impuestos".

Esta usuaria considera un error no buscar rutas alternativas para el viaje que queremos realizar. "No saben cuánto dinero me he ahorrado dándome cuenta de que si vuelo a una ciudad cercana y luego cojo un vuelo o un tren o hago escala, ahorro muchísimo dinero".





¿Con qué antelación es razonable hablar de vacaciones?

Si ya estás buscando viajes pero aún no te han concedido tus vacaciones en el trabajo, insiste. Según ha explicado el economista FernandoTrías de Bes, en La Tarde de COPE, las vacaciones deben de solicitarse con más de dos meses en particular y en general "con el máximo de tiempo posible".

Y eso si queremos no tener problemas, ya que como recuerda, "los principales conflictos laborales surgen porque se avisa demasiado tarde" en el trabajo.

Recuerda que España no podemos decidir unilateralmente los días de vacaciones, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores. "El trabajador no puede elegir, aunque la empresa tampoco puede obligar a que nos cojamos unos días determinados, salvo que el convenio colectivo del sector especifique los días de obligado descanso". Por eso al final se terminan estableciendo de "mutuo acuerdo".

Además aconseja realizar la solicitud "por escrito" y quela empresa nos conteste. "Si no lo hace y tú insistes, al final se puede llegar a dar por tácito el silencio".

De la misma manera, recuerda el experto que el derecho a elegir 15 días es una leyenda urbana. "Cierto es que ha habido sentencias en las que al final el empleador y empleado no se ponían de acuerdo y el juez tomaba la decisión salomónica de dar de elección 15 días a cada uno".

Trías de Bes reconoce que en el tema de vacaciones siempre es mejor "ser flexible y dar soluciones tanto por parte de la empresa como del trabajador, y por supuesto no ser tramposo ni ir con amenazas, la buena fe se valora mucho".





TE PUEDE INTERESAR: "Con el corazón a medio escribir": La carta de amor de Carlos Herrera a Sevilla por la Semana Santa