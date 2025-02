El gesto que haces para conservar tus patatas y que acaba echándolas a perder antes de tiempo: desarrollo de moho 

Las patatas son un alimento que incluimos, habitualmente, en muchas recetas de nuestro día a día. Por eso, no hay nada que cabree más que encontrarte un saco de patata en mal estado o lleno de brotes.

No obstante, debes saber que la clave no está en que escojas mal en el momento de la compra (que puede ocurrir). En este caso, centramos el foco en la conservación. Porque hay algo que estás haciendo mal... y que, quizás, no sepas.

Durante muchísimo tiempo, se creía que meter las patatas a la nevera era un error. De hecho, se pensaba que el frío podría alterar el almidón que contiene el alimento y transformarlo en azúcar. Dándole así un sabor más dulce y una textura menos agradable al cocinarlas.

Canva Patatas

La clave que debes saber es que, en la medida de lo posible, debes controlar dos cosas: la temperatura y la luz. Es decir, si mantienes las patatas a temperatura ambiente, los tubérculos germinarán con rapidez y, previsiblemente, comience el proceso de descomposición del producto. Sin embargo, si el entorno es más fresco y oscuro, el proceso puede ralentizarse considerablemente. Esto permitirá que las patatas aguanten más tiempo.

La segunda cuestión a tener en cuenta es el almacenamiento de las patatas. Con meterlas al frigorífico no basta. Lo idóneo es colocarlas en una bolsa de papel o de malla, para que no se acumule humedad ahí. Es más, si se guardan en una bolsa de plástico cerrada... pueden ponerse blancas y desarrollar moho. Así que, mucho cuidado.

También debes vigilar que las patatas no estén muy próximas a otros alimentos. Jamás debes almacenarlas con cebollas o ajos, pues liberan gases que acelerarán su deterioro. Por eso, separarlas es fundamental.

Por último, te aconsejamos que las almacenes como mucho quince días para que las consumas en óptimas condiciones.

Una nutricionista acaba con un mito de las patatas y explica cómo se deben cocinar para que te ayuden a perder peso

Sandra Moñino es nutricionista especializada en inflamación y, en 'Trece al Día', habló sobre las patatas y más alimentos.

Cabe recordar que cuenta con casi 800.000 seguidores en Instagram que siguen detenidamente sus consejos para mejorar la alimentación. La autora del libro 'Adiós a la inflamación' y creadora del reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, ha desvelado en TRECE los alimentos que ella se "llevaría a una isla desierta si no pudiera comer nada más", no sin antes aclarar que los superalimentos no hacen milagros: "Es el conjunto de toda la alimentación. Tú, porque te tomes un día unos boquerones en vinagre, no te vas a desinflamar, aunque sea un alimento antiinflamatorio".

Esto mismo ocurre también con la patata, por ejemplo. Tiene muy mala fama, la gente la quita de las dietas porque piensa que engorda, “pero os puedo decir que realmente la patata y el boniato son alimentos antiinflamatorios que incluso te pueden ayudar a perder peso”, desvela Sandra Moñino.

De nuevo, el truco está en la forma de cocinar: “Cuando nosotros lo calentamos, lo cocemos, por ejemplo, y lo dejamos enfriar durante al menos 12 horas, ese almidón que tiene se convierte en almidón resistente, que es el alimento perfecto de las bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, cuando pasan hasta el colon, que es donde están ahí las bacterias, se alimentan de él, ellas producen ácido butírico que es un antiinflamatorio natural”. Por lo tanto, la patata se tiene que cocer o asar y dejar enfriar durante al menos 12 horas “y luego te la tienes que comer fría, porque la puedes calentar algo, pero mejor si nos la tomamos fría, más beneficios tendremos de ella”.

La nutricionista explica cómo podemos aumentar el efecto antiinflamatorio de las patatas: “Las rebanas, tanto la patata como el boniato, le añades el aceite de oliva virgen extra y le ponemos un poquito de cúrcuma y pimienta”.