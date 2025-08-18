La irónica solución que propone Gonzalo Miró tras la primera derrota de la temporada del Atlético: "Habrá que traer a Mbappé"

El Atlético de Madrid comenzó la temporada perdiendo contra el Espanyol (2-1). El equipo rojiblanco se las prometía felices en su visita a Cornellá, ganaba sin apuros gracias a un golazo de falta de Julián Álvarez, pero los goles de Miguel Rubio y Pere Milla en la segunda parte ensombrecieron el debut liguero del equipo entrenado por un 'Cholo' Simeone que se mostró autocrítico con sus jugadores a la conclusión del partido.

EFE Los jugadores del Espanyol celebran el 1-1 contra el Espanyol

SIMEONE PIDE A SUS JUGADORES MÁS EFICACIA

El entrenador argentino del Atlético explicó en rueda de prensa que su equipo tuvo "poca eficacia" de cara a gol y que es algo a "mejorar".

"El resultado es lo más importante en este juego, tuvimos poca eficacia y lo tenemos que mejorar para competir como necesitamos. Necesitamos ser más eficaces", eran las palabras con las que Simeone analizaba la derrota de su equipo contra el Espanyol.

EFE Diego Pablo Simeone da instrucciones a sus jugadores en el Espanyol - Atlético

Y agregaba: "El Espanyol ha aprovechado sus acciones a balón parado. De uno de estos centros apareció un buen gol y el triunfo fue mérito del Espanyol".

Aunque en declaraciones a Movistar, Simeone se mostró mucho más autocrítico con su equipo. "Yo no puedo hacer valer un resultado negativo con algunas cosas buenas que tuvimos", señalaba.

LA IRÓNICA SOLUCIÓN QUE PROPONE GONZALO MIRÓ TRAS LA DERROTA

Este domingo, en el Tertulión de los domingos, Gonzalo Miró fue el primero en analizar la derrota del Atlético de Madrid en el estreno liguero contra el Espanyol y, como es habitual, se mostró muy crítico con el conjunto rojiblanco. "Creo que el equipo ha hecho los deberes, aunque falta algo por hacer", empezó diciendo.

EFE Los jugadores del Espanyol celebran la victoria tras el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Espanyol y Atlético de Madrid jugaron este domingo en el RCDE Stadium

Y añadía: "Creo que la plantilla está descompensada y no es muy normal que haya tres laterales derechos y solo un extremo derecho. Y me llama la atención que Giuliano Simeone no tenga competencia. Pero creo que lo que se ha fichado mejora al equipo".

El tertuliano quiso ir más allá en su análisis y dijo: "A mí lo que me preocupa es la intención de juego porque tienes mejores futbolistas, para hacerlo. Pero si cuando vas ganando 1-0 especulas y permites al rival engancharse al partido... pues da igual tener a Julián. Tendrás que traer a Mbappé para poner fin a eso".

