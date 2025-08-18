Isaac Fouto explica por qué la polémica por el gol de Ferran en el Mallorca - Barça "era evitable": "La jugada más inútil"

La primera jornada de LaLiga 2025/2026 no podía empezar con mayor carga de controversia. El Mallorca - Barça ha dejado un debate que todavía colea en tertulias y en vestuarios, especialmente por el segundo tanto culé, obra de Ferran Torres, que llegó cuando Antonio Raíllo estaba tendido en el césped tras recibir un fuerte balonazo. Una acción que en Tiempo de Juego desató opiniones enfrentadas, con Isaac Fouto como una de las voces más críticas hacia la gestión arbitral.

“Es un error evitable”, aseguró el periodista, remarcando que en directo la jugada pudo haberse resuelto de forma distinta. “Igual que hay errores que no puedes evitar porque no lo ves, aquí es complicarte mucho la vida. Del balonazo que se lleva Raíllo hasta que marca el Barça pasa mucho tiempo. De hecho, los jugadores del Barça están parados”.

El colegiado José Luis Munuera Montero validó el gol, explicando después al técnico rival que el central no se había mareado. Tal y como recogió COPE, en la conversación en la banda con Jagoba Arrasate, el árbitro justificó su decisión. Aun así, el ambiente se enrareció y desembocó en dos expulsiones que condicionaron el encuentro.

AFP7 vía Europa Press Ferran Torres del FC Barcelona celebra un gol durante la liga española, La Liga EA Sports, partido de fútbol disputado entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona en el Estadio Son Moix

El silbato y la confusión arbitral

Para Paco González, lo más llamativo fue la actitud corporal del árbitro en la jugada: “Se lleva el silbato a la boca diciendo ‘tengo que parar’ y se queda viendo cómo acaba la acción. Eso es lo inexplicable”. En esa línea, Roberto Palomar y Mónica Marchante coincidieron en que la gestualidad del colegiado contribuyó a la sensación de confusión generalizada.

Fouto quiso matizar que la reacción inicial puede ser instintiva, pero insistió en que la decisión fue innecesaria: “Es la jugada más inútil para complicarte la vida de un partido que te puede salir bien”. Para el analista arbitral, detener el juego en ese momento hubiera evitado un conflicto que ya es protagonista del inicio liguero.

Desde el banquillo del Barça, Hansi Flick celebró el triunfo sin entrar en polémicas, pero en el bando bermellón las quejas no se hicieron esperar. El propio Raíllo mostró su indignación, como recogió COPE, señalando que el reglamento es claro y que el árbitro debería haber parado el encuentro por riesgo de conmoción.

EFE El árbitro del encuentro José Luis Munuera (c) conversa con el entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate (2d), tras el segundo gol del Barcelona este sábado, durante la primera jornada de LaLiga EA Sports, entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona, en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca

La polémica marca el inicio liguero

El choque, que terminó con dos expulsiones en el Mallorca antes del descanso, será recordado no solo por el marcador, sino por el encendido debate arbitral. Desde voces críticas como la de Emilio Pérez de Rozas, que analizó con dureza lo ocurrido en COPE, hasta las exigencias de mayor firmeza a la CTA en otra intervención, el eco de la jugada no ha hecho más que crecer.

Lo que debía ser un arranque triunfal para el vigente campeón se convirtió en un examen de los criterios arbitrales. Y ahí Fouto lo resumió con una frase que define a la perfección la magnitud del debate: “Es una jugada que al final te complicas la vida de la nada”.

El fútbol ha vuelto, y lo ha hecho con la polémica por bandera. El gol de Ferran Torres en el Mallorca - Barça ya se ha convertido en uno de los episodios más comentados del inicio de temporada. La discusión sobre si el árbitro debió detener el juego acompañará durante semanas a un campeonato que no ha hecho más que empezar, como quedó reflejado en la crónica en directo de Tiempo de Juego.