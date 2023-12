¿Usas aceite de oliva virgen extra para freír? La OCU deja muy claro por qué no deberías hacerlo

En la mayoría de casas españolas hay siempre algo en la cocina que no suele faltar a la hora de ponernos manos a la obra para cocinar: el aceite. En muchos casos de oliva, ya sea para la sartén o directamente para el plato o el de girasol. El primero es parte de la reconocida mundialmente como la dieta mediterránea, un espejo culinario en el que se miran el resto de países por ser ejemplo de vida saludable.

No obstante, en muchos casos podemos pecar de no saber que no todo los aceites son ideales para todas lo que podemos hacer dentro de la cocina. De hecho, tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los propios tecnólogos advierten de que, si tienes por costumbre usar el virgen extra para freír la comida, en realidad no deberías hacerlo y hay un buen motivo detrás de ello. Además, te explicamos cuál es el número exacto de veces que puedes emplear el mismo aceite para freír un plato.









Por qué no deberíamos freír con aceite de oliva virgen extra



El precio del aceite ha esta en los últimos meses subiendo y subiendo cada vez más en el supermercado hasta llegar al sorprendente nivel de 8 euros por kilo. Por ello, cada vez más consumidores miran con lupa qué usar y qué no para cocinar y qué les sale más rentable. A raíz de esa preocupación, el tecnólogo de alimento Miguel Ángel Lurueña, explicaba en una entrevista en La Voz de Galicia que, aquellos que utiliza aceite de oliva virgen extra o virgen están cometiendo un “desperdicio”.

“Con las altas temperaturas de la fritura, el aceite se deteriora y pierde esas características que hacen que ese aceite sea el mejor: los antioxidantes, el sabor”, añade el experto el alimentos. Así, recomienda usar en su lugar otros aceites como el de orujo de oliva, el de oliva normal o incluso el de girasol de alto oleico. “Esos resisten mejor a las altas temperaturas porque tienen menos cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, que son los que se deterioran fácilmente con el calor”.









Una recomendación que va en la línea de lo que también lleva un tiempo advirtiendo la propia OCU, que en agosto de 2022, en plena crisis de los precios por la guerra de Ucrania, recomendaba también el aceite de girasol de alto oleico para freí o el refinado por los mismos motivos que Lurueña.





Cuántas veces podemos reutilizar el mismo aceite



El aceite de oliva mantiene sus propiedades y cualidades durante varios usos, siempre y cuando no llegue a su punto de ebullición, que se encuentra en los 180 grados centígrados. Podemos llegar a saber que hemos alcanzado la temperatura de ebullición si el aceite echa humo o espuma, o si adquiere una tonalidad muy oscura tras su uso.

Además, los expertos admiten que el aceite, antes de ser reutilizado, debe ser filtrado de forma cuidadosa y exhaustiva para separar toda impureza. También se recomienda guardar el aceite que vayamos a reutilizar en un recipiente opaco, limpio, y no expuesto a cambios repentinos de luz y/o temperatura.









Aún con todo esto, y según afirma el grupo Interprofesional del Aceite de Oliva Español (formado por olivareros, cooperativas, industrias, envasadores y exportadores), lo recomendado suele ser entre 3 y 5 usos.