El farmacéutico Fernández alerta de lo que no tienes que comer para que no te piquen los mosquitos: "A flipar"

Lo vas notando en tu cuerpo y no es para menos. Hace más calor, tienes más ganas de ponerte ropa fresquita, y notas cómo, aunque no quieras, si caminas y te mueves mucho, tiendes más a sudar. Son síntomas, aparte de la propia evidencia científica, de que el verano poco a poco se acerca.

De hecho, ya el próximo mes estaremos entrando en el verano de lleno. Eso implica muchas cosas buenas, como las vacaciones (mucho más largas que el resto del año) de las que disfrutaremos, poder salir a terrazas y hacer más vida en la calle, disfrutar de diferentes baños en piscina o mar, los días son más largos o tener más planes.

Pero sí, el verano también tiene partes no tan buenas. Por ejemplo, el calor sofocante de muchas ciudades, la incomodidad de ese calor pegado en tu ropa, las muchas horas de sol y sus efectos en la piel, y por supuesto, la proliferación de mosquitos. Sí, están por todos lados, vayas donde vayas en verano.

Y si estuvieran, sin más, no causarían molestia, el problema es cuando te pican. A todo el mundo, al menos una vez en la vida, le ha picado un mosquito y sabe la incomodidad que acarrea con ello. No solo es el picor, sino el calor extremo que produce, la hinchazón y el dolor en muchas ocasiones.





Por eso, siempre que llega el verano, solemos ir con pies de plomo para que no nos piquen. Pues bien, ahora tenemos los consejos definitivos para evitar que sí, que nos acribillen este verano.

Los consejos para evitar que te piquen los mosquitos

Él se hace llamar "Farmacéutico Fernández" en sus redes sociales, y es un farmacéutico (como su propio nombre indica) que se dedica a divulgar sobre medicina y fármacos. Lo hace, además, de una forma muy saludable, y ayuda a sus millones de seguidores entre Instagram y TikTok a entender ciertas cosas sobre su salud y cuidarse de forma responsable.

Por eso, en uno de los vídeos que ha hecho, ha decidido, ahora que se acerca el verano, hablar sobre cómo evitar las picaduras de mosquito este verano. Al menos, las picaduras masivas.

Y es que hay ciertos métodos que podemos utilizar y que son caseros para evitarlo. Además, ya avisaba; "este verano va a haber una barbaridad, mucho más de lo normal".

Por eso explicaba que, si tienes sangre del tipo 0, que sepas que irán a picarte antes que a una persona que tiene sangre del tipo 0. Dice, eso sí, que es algo que no tiene, de momento, una explicación científica.

"Prefieren el rojo y negro a colores claros, y les atrae el dióxido de carbono exhalado, que es mayor en mujeres embarazadas y en personas de gran tamaño" expresaba.

Pero sí que hay algo que puedes hacer para evitarlo, es tener cuidado con lo que comes. Y es que, como avisaba, "a los mosquitos les flipa el olor a cerveza y alcohol en la piel, los atraes más si bebes" explicaba.

Es difícil resistirse a una bebida en verano, pero mejor será, si no quieres picaduras, que las evites.

El truco definitivo para acabar con la resaca

La peor parte de beber de más suele ser la resaca del día después. Sin embargo, esto se puede evitar poniendo en práctica algunos sencillos trucos. Uno de ellos lo compartía el farmacéutico Fernández en su perfil de TikTok. "Se acerca el fin de semana y sé yo que algunos vais a salir", comienza diciendo en el vídeo que acumula casi 300.000 visualizaciones.

Como recuerda el experto, "unos a conciencia y otros sin saber cómo ha podido pasar os vais a emborrachar", por ello, es importante poner en práctica una rutina mientras estás tomando esas copas con tus amigos.





El farmacéutico aconseja "beber un vaso de agua" por "cada copita" y así "al día siguiente la resaca será menos potente". Gracias al agua "no te vas a deshidratar", que es el principal factor que da lugar a la resaca.

Para terminar, tira de ironía, como hace de manera habitual en sus vídeos: "Pruébalo, ya verás, me lo agradecerás. Te diría que lo mejor que puedes hacer es no beber, pero para qué si no me vas a hacer caso, ya lo sé".