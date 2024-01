Un farmacéutico explota al ver una queja de que sanitarios cojan vacaciones en ola de gripe: "Los camareros"

"Tripledemia" es la palabra de estos días en España. La sensación es que ahora mismo todo el mundo está enfermo. O al menos lo ha estado. Los datos sobre las infecciones de gripe que llegan a los hospitales son muy altos y la saturación de las urgencias es una realidad. Esto ha llevado a un debate de un farmacéutico por una comparación con los camareros.

Este lunes Mónica García, la ministra de Sanidad, pedirá a las autonomías el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios. Trasladará esta petición a los consejeros en el marco del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es una de las medidas que se han llevado a cabo, aunque se piden más.





También hay quien se ha quejado de volver al uso de las mascarillas, algo que han defendido en COPE los profesionales del sector. El codirector del departamento de neumología de la Universidad de Navarra, Juan Armengol, aseguró en La Mañana de Fin de Semana que está justificado.

Pero de algo que se están quejando, sobre todo los profesionales, es de la falta de manos. Es una realidad en muchos centros de salud españoles la falta de medios humanos. Por eso, hay quien se acuerda de que, en estas fechas tan señaladas, haya quien se coja unos días de vacaciones como hace gran parte de la población.

Ola de gripe

En la última semana, los contagios de gripe han aumentado un 76%, y los ingresos hospitalarios, un 60%, según datos del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad, frío y humedad, tradicionalmente las infecciones respiratorias agudas repuntan. Pero se ha desencadenado una tormenta perfecta que llaman "tripledemia".





Para algunos profesionales, la baja tasa de vacunación que hay entre la población nos ha dejado desprotegidos y el remate ha llegado al haber desterrado las mascarillas que nos acompañaron durante los últimos años. El aumento de la incidencia ha sido vertiginoso, sobre todo de la Gripe A.

Según los epidemiólogos, aún quedan unas semanas para alcanzar el pico de contagios, así que nadie puede confiarse ni dejar de extremar la precaución, aunque haya sido uno de los afortunados que ha pasado las navidades sin tos ni mocos. La gripe, el covid y el Virus Respiratorio Sincitial acecharán el resto del invierno.





La gripe, el resfriado común, la covid y el Virus Respiratorio Sincitialson enfermedades respiratorias que están causadas por diferentes virus. Y aunque los síntomas son realmente parecidos, no son iguales. En cualquier caso, todas ellas están presentando síntomas leves en los casos en los que no se tiene alguna otra afectación previa.

"Los camareros"

Toda esta situación está creando mucha crispación en la calle y en los hospitales. El colapso queda reflejado por la cantidad de enfermos que esperan en los pasillos que comparten algunos sanitarios en las redes sociales. Ante estas imágenes surgen publicaciones como la de @Buenrolloreturn en X.

"¿Te imaginas que en Benidorm a los camareros les dieran vacaciones en agosto? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, a los sanitarios les dan vacaciones de Navidad en plena época de gripes, resfriados, covid... Y eso sí tiene sentido. No sé si me explico...", expone este usuario en la red social.

Ha recibido respuesta de un farmacéutico que ha explotado: "¿Te imaginas que en los hospitales se contratara a más sanitarios en estas fechas, como se hace con los camareros en agosto, en vez de quitarles las vacaciones? No sé si me explico...". Esto ha traído un intenso debate en la red social X.