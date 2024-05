El alimento que debes incorporar a tu dieta para reducir los efectos de la alergia: altamente efectivo

Con la llegada del buen tiempo y de la primavera, son muchas las personas que comienzan a notar los síntomas de la alergia, principalmente al polen, pero también a otras plantas que están en crecimiento en los meses previos al verano. Por ello, es muy importante seguir el tratamiento que nos indique nuestro médico y, además, los consejos de algunos expertos, para afrontar los síntomas de la mejor manera posible y evitarlos, cuando esté en nuestra mano.

Y es que de entre todas las cosas que podemos llevar a cabo para evitar (o al menos reducir al menos) algunos de los síntomas que se nos presentan durante esta época del año, también está el modificar nuestra dieta. Es habitual ver personas con mascarillas, pañuelos de papel e incluso soluciones nasales, pero a veces con este gesto, el incorporar ciertos alimentos a nuestra rutina, puede ayudarnos a rebajar algunos de los síntomas más molestos.

El alimento que debes incorporar a tu dieta para reducir los efectos de la alergia

Aunque no lo creas, el ajo contiene ciertos compuestos con muchas propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar nuestra respuesta inmunológica. No obstante, no es el único alimento que ayuda a rebajar los síntomas. Las naranjas y los limones, cítricos muy ricos en vitamina C, también pueden reducir la inflación y como el ajo, refuerzan nuestro sistema inmune.

También podemos incorporar el consumo de manzanas, cebollas o brócoli a nuestra dieta diaria. Estos alimentos son muy ricos en quercetina, un pigmento que tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, que no solo contribuye a la disminución de los síntomas de la alergia, sino que también, que además te ayudará a prevenir enfermedades cardiacas y el cáncer. También podemos tener en cuenta el consumo del grosellero negro, que podemos tomarlo tanto en infusión como en complemento, y que además mejora la rinitis.





Poco se habla, también, de que el consumo de vitamina D es muy beneficioso para evitar los síntomas más graves de la alergia. Una vitamina que podemos encontrar, además de en la exposición al sol, en alimentos como trucha, salmón o incluso la yema de huevo. El manganeso también contribuye a la mejora de los síntomas alérgicos, que podemos encontrar en frutos secos como nueces, semillas o incluso vegetales de hoja verde. Otros alimentos que pueden ayudarnos son aquellos ricos en Omega-3, como pueden ser el salmón, la caballa o las semillas de lino, o también el jengibre y la cúrcuma, ambos conocidos por sus propiedades antiinflamatorias.

Llegada esta época, las alergias se convierten en un tema recurrente y en 'Herrera en COPE' es un asunto que se suele abordar de manera habitual. Hace unos meses, el alergólogo Juan José Zapata explicó que hay un gesto que debemos evitar para reducir los efectos de la alergia.

Y es que, por ejemplo, si estamos ante una alta polinización, no podemos poner nuestras sábanas en la terraza para que puedan secarse al aire libre. "Lo que voy a meter en mi cama por la noche va a ser una fibra, que es un captador de polen de primer orden, y voy a estar respirando toda la noche polen", señaló. También habló de la anticipación y evitar salir a la calle los días en los que existe demasiada polinización.

Por otro lado, Pascual Piñera es médico de Urgencias en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y en 'Herrera en COPE' aseguró que la zona en la que vivimos está muy influenciada. De hecho, hay gente que lo pasa tan mal con la alergia que "tiene que buscar un sitio de costa donde haya menos polinización de manera que encuentre su nicho más adecuado para su patología"