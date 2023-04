¿Paracetamol o ibuprofeno? Esto es lo que debes tomar para quitar la resaca

La Feria de Abril ha dado el pistoletazo de salida. En Sevilla, ya se respira la alegría de una fiesta que ha llegado con más fuerza que nunca. Sin embargo, beber alcohol nos puede jugar una mala pasada con los efectos del día de después. Por ello, para evitar sus efectos, Goyo González, colaborador de ‘Herrera en COPE’, ha desvelado una de las preguntas que nos hacemos para tratar de aliviar el dolor consecuente de cabeza: ¿Paracetamol o Ibuprofeno? Si quieres escuchar la respuesta, escucha el siguiente audio.

Los alimentos que ayudan a aliviar la resaca

Más allá de los medicamentos, Goyo González ha revelado diversos consejos para afrontar el día posterior a una fiesta. Muchas veces, la resaca viene por cosas que "no hacemos para evitarla", es decir, mezclar bebidas alcohólicas, no comer mientras se bebe o no beber agua mientras se ingiere alcohol.

Al margen de recomendaciones, si poco podemos hacer para evitarlo, el colaborador en ‘Herrera en COPE’ ha revelado varios alimentos que pueden ayudarnos a combatir la resaca. Primero de todo, es fundamental desayunar bien, aunque no te lo pida el cuerpo. En el listado de alimentos que debes de tener en tu nevera en un día posterior a una fiesta, Goyo recomienda tomar zumo de tomate. También la miel ayuda a paliar sus efectos, al igual que un zumo de naranja y zanahoria, limonada o incluso caldo de cebolla.

Gazpacho de naranja con pescado frito

Con la subida de las temperaturas que se avecina, Goyo González ha traído a ‘Herrera en COPE’ una receta para hacer frente al calor: gazpacho con pescado frito y naranja. Los ingredientes son: tomate, pan (si es del día anterior mejor), cebolla dulce, un diente de ajo, un pimiento (puede ser verde o rojo), aceite de oliva virgen extra, vinagre de jerez, sal, naranja y un huevo duro.

Para su elaboración cogemos una batidora y echamos el pan en trozos. La cantidad de pan la pones tú. Si el gazpacho lo quieres más espeso, échale más pan. Posteriormente, echamos un trozo de cebolla dulce, tomate, el diente de ajo, el pimiento, vinagre, sal y vamos echando el aceite conforme todo se vaya procesando. Aprovechamos el pescado frito del día anterior, se desmenuza y lo ponemos en la batidora. Por último, cortamos el huevo y la naranja, se corta en pequeños dados pequeños y echamos un chorro de aceite de oliva para decorar. Si quieres escuchar todos sus consejos y escuchar la receta paso a paso, escucha el siguiente audio.

Carlos Herrera te enseña a hacer migas

Al igual que el gazpacho, Carlos Herrera demuestra su dominio en la cocina con otra receta de típica en Andalucía:las migas. “En Almería se hacen indistintamente, sobre todo cuando hay un día de lluvia o de cielos tapados”, aseguró. La receta, que Herrera explica paso a paso en el vídeo que encabeza esta información, tienen un “único problema”, según él, y es que “hay que prepararlas con tiempo”. Para hacerlo necesitas: migas de pan duro, tocino veteado, ajos, pimientos verdes, chorizo, sal y pimienta. Puedes seguir la receta paso a paso en el siguiente vídeo.