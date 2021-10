Este es el mejor momento del día para beber café sin que afecte a tu salud

El café es una bebida muy consumida en España, se estima que en torno a 22 millones de personas toman, como mínimo, una taza de esta bebida al día en nuestro país. Sin embargo, pocos lo hacen a la hora adecuada, por eso te desvelamos cuál es mejor momento para tomar una taza de café y que no te afecte al sueño.

Aunque no lo sepamos, hay un horario donde los beneficios del café se duplican y no es nada más despertarse. "Sentir que el café no tiene ningún efecto es más común de lo que parece y hay una explicación científica para ello: la cronofarmacología". Esta ciencia estudia la relación de los biorritmos con los efectos de sustancias que ingerimos. Es decir, una especie de reloj interno que marca nuestro comportamiento físico y químico a lo largo del día, que marcará si lo que ingerimos a lo largo del día tiene un efecto u otro, y en el que influye factores tan inesperados como la luz.



¿Cómo tomar café y dormir bien?

Puede parecer que tomar café y dormir bien es incompatible, pero siguiendo unas pautas y conociendo tu cuerpo puedes lograr disfrutar de esta bebida y que no te quite el sueño.

Lo primero es conocer el nivel de sensibilidad a la cafeína. La cafeína es una sustancia que afecta en mayor o menor medida a unas personas que a otras. Hay quienes desarrollan una dependencia a ella, y los hay que tienen tolerancia a la cafeína, por lo que su umbral máximo estará por encima de las personas más sensibles a ella. Consumir cafeína inhibe los receptores de nuestro cuerpo encargados de administrar los ciclos del sueño. Las personas muy sensibles a esta sustancia tendrá suficientes estímulos para toda una jornada con un café diario. Por el contrario, los tengan tolerancia a la cafeína podrán tomar varios al día sin que les afecte al sueño.

En segundo lugar hay que acompasar el café a los ritmos circadianos. Lo ideal sería tomarlo dos horas después de despertarse, cuando los niveles de cortisol desciendan.

El tercer punto es no sobrepasar la dosis diaria recomendada. La dosis de café diaria para alguien con consumo moderado se establece entre 100 y 300 mg de cafeína. Según los expertos, 500 mg de cafeína sería la cantidad diaria máxima. Por encima de esta dosis los beneficios pueden convertirse en problemas como el trastorno del sueño.

Por último es importante alternar tipos de café con más o menos carga de cafeína. La dosis de cafeína varía en función de la variedad del café o de la cantidad que tenga cada taza. La ideal es alternar entre el espresso y la versión con menos café y más leche, que es el latte macchiato.

