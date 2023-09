El dueño de un bar no se corta y sentencia a un cliente con su respuesta: "No deberías de ir así..."

Las nuevas tecnologías han supuesto un avance en muchos ámbitos. La celeridad en la conexión entre personas que se encuentran en cualquier parte del mundo, es una de ellas. Sin embargo, centramos el foco en la gastronomía e internet. Desde hace unos años, los clientes que acuden a un bar pueden dejar publicada su opinión sobre el servicio, la comida y la atención que han recibido. Los comentarios pueden ser positivos o negativos.

En este caso, la reseña que comparte la cuenta de X @Soycamarero no es precisamente buena. Un cliente que acudió a un restaurante publicaba el siguiente mensaje: "Mala experiencia. Hemos tenido que pedir varias veces casi al final de la comida. Comida desorganizada, a algunos le han traído la comida cuando otros han terminado de comer", escribía.





Pero su mala experiencia no acababa aquí. Añadió que las raciones de paella eran muy escasas "para el precio que tenían, estaba buena pero muy muy escasas. Y caras. No lo recomiendo para nada".

La respuesta del propietario no se hizo esperar. Y no dejó indiferente. Replicó que sentía que no le gustara la experiencia. "A mí tampoco, mesa para 12, paella para 4 que compartisteis entre 8, con razón las raciones eran pequeñas, se os trató estupendamente, un tinto de verano que se olvidó de segunda bebida. Las demás bebidas salieron a su tiempo de entrantes", comienza.









Inmediatamente después, prosigue su discurso y asegura que pidieron unas bravas que salieron al momento. Pero en ese instante, ocurría algo. "En mitad del servicio pedisteis unas patatas con alioli que salieron después. Total de 12 personas: 95 euros. ¿Eso es caro? Pues yo tampoco te recomiendo como cliente", le recrimina.

Para acabar, le 'sentenció' e indicó que "no deberías de ser así por la vida. Hay que intentar ser mejor persona". Toda esta historia ya adquirido el matiz de viral pues alcanza en redes sociales más de 4.000 retweets y ha generado un auténtico debate entre los usuarios. Un relato de los muchos que se producen por parte de los clientes que, tras acudir a un establecimiento, deciden compartir su experiencia.

Un sociólogo explicó en 'La Tarde' la aceptación en la sociedad que tiene acudir a un bar solo

Y seguimos hablando de bares. Pero, en esta ocasión, cambiamos el enfoque. El sociólogo, educador social ex director del Centro de Mayores Salvador Allende de Zaragoza, Javier Casamián, analizó si al que está solo en restaurante se le mira "como un bicho raro".

"No hace falta ir solo. Yendo en pareja te preguntan cuántos son y tú ves que hay mesas libres", comenzaba. Ha incidido en que los bares y los restaurantes son "el lugar donde se relaciona y se socializa". La interacción de un sitio público, la socialización, sobre todo para las personas mayores, ayudan a que se sientan reconocidas y útiles en cierto modo. "La gente que está en una soledad que produce dolor, con lo que cuesta salir; si se encuentra bien recibida y atendida, enviará mensaje de que es valorada", concluía.

Un crítico gastronómico también habló sobre este asunto. Aseguró que cualquiera puede ir al cine o a un concierto y sacar una entrada sin tener que ir con más gente. "Ya no es esa cuestión de que vivo solo o estoy de viaje; es que para ir a determinados restaurantes nadie me quiere acompañar porque son sitios muy especiales. ¿Por qué tengo que prescindir de ir?", se preguntaba. Escucha aquí las dos entrevistas al completo que sonaron en 'La Tarde' de COPE con multitud de reflexiones. ¡No te lo pierdas!

¿Debería España implantar la propina americana en los bares?

