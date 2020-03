Dabiz Muñoz, irreconocible en Instagram tras estar "12 días enfermo"

El cocinero Dabiz Muñoz ha sorprendido a todos sus seguidores en Instagram con su última fotografía, en la que aparece irreconocible después de un cambio de look.

Dabiz Muñoz no revela si ha tenido coronavirus

El fundador de DiverXo ha reconocido que lleva doce días "enfermo". Unos días en los que, como él mismo reconoce, lo ha pasado muy mal. Han sido "unos días muy malos", asegura. Afortunadamnete, el cocinero ha podido contar con los cuidados y el cariño de su pareja, la televisiva Cristina Pedroche, a la que le agradece su apoyo en estos momentos tan duros. "Gracias a la mejor cuidadora del mundo mundial, Cristina Pedroche", decía Dabiz Muñoz en su Instagram.

En plena epidemia de coronavirus, Muñoz no ha querido desvelar si ha padecido o no la enfermedad, aunque ha dejado una pista, asegurando que padece uno de los síntomas leves que relatan muchos pacientes: "El gusto y el olfato no han vuelto", asegura Dabiz Muñoz. Toda una faena para su profesión, desde luego.

Además, el chef sorprende a todos con una de las modas que se están haciendo virales en las redes sociales en estos tiempos de confinamiento: afeitarse la cabeza. Una medida que tiene cierto sentido, teniendo en cuenta que las peluquerías de toda España permanecen cerradas, y que no todo el mundo sabe cortarse el pelo en casa.

Restaurante cerrado

Como todas las personas que trabajan en la restauración y la hostelería, Dabiz se ha visto muy afectado por la crisis del coronavirus y su restaurante ha tenido que cerrar:

“Ante la excepcionalidad de la situación generada por la pandemia de coronavirus, lo más sensato y responsable es que todos nos quedemos en casa para evitar la propagación de la enfermedad, por lo que cerramos temporalmente nuestros restaurantes DiverXO y StreetXO Madrid. Volveremos a abrir cuando sea seguro para todos. Quiero aprovechar para agradecer a nuestros héroes del sistema sanitario su esfuerzo y el impagable trabajo que desarrollan. Gracias a todos por vuestra comprensión”, explicaba Muñoz en su anterior post en Instagram.