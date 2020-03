El ataque de Vox a Bardem y Almodóvar que ha cabreado al mundo de la cultura: "Esto es un delito de odio"

Vox se ha mostrado en estas dos últimas semanas especialmente crítico con la labor que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la propagación del coronavirus. Este martes, su grupo parlamentario ha enviado una carta a la presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), la senadora mexicana Gabriela Cuevas, en la que denuncia la "deriva totalitaria" y la "mordaza" del Gobierno al Congreso. Además, todavía han dejado en duda el sentido de su voto cuando Sánchez proponga ampliar el estado de alarma dos semanas más. Un voto que, sin embargo, no tendrá relevancia porque el PP ya ha señalado que apoyará la decisión.

Mientras, Vox sigue enfadando a sectores de la cultura española. En las últimas horas, la tercera fuerza política del país ha subido una imagen a Instagram donde se ve al director de cine español Pedro Almodóvar y a los actores Javier Bardem y Eduardo Casanova en la mitad de un montaje. En la otra mitad, un hombre del campo trabajando sus tierras. El mensaje es claro: "España puede vivir sin sus titiriteros, pero no sin sus agricultores y ganaderos. Hoy, como siempre, gracias a todos los españoles del campo por vuestro trabajo", señala.

Un mensaje en contra del mundo de la cultura que no ha gustado a muchos. La actriz Blanca Suárez respondía en la publicación de Vox asegurando lo siguiente: "Pues espero que estéis haciendo calceta y no consumiendo una milésima de ficción. Céntrense en sobrevivir y no en crear más pus del que ya tenemos en España. Gracias". Un mensaje muy alineado con el de la presentadora y también actriz Ana Milán. "Seguro que no están viendo series ni películas. Seguro", ha dicho teniendo en cuenta cómo se ha disparado el número de minutos que los españoles ven ahora la televisión debido al aislamiento obligado para frenar la pandemia.

Mucho más duro en su respuesta ha sido el actor y director Paco León, que fue en el pasado compañero de Eduardo Casanova en la serie "Aida". El intérprete no duda en asegurar que le "entristece profundamente" la publicación de Vox y asegura que es "un delito de odio". "Esto no lo puede decir un partido político que quiera considerarse demócrata", ha añadido.

VOX Y EL MUNDO DE LA CULTURA

Las tiranteces entre Vox y el mundo de la cultura han sido constantes desde la irrupción del partido de Abascal en el panorama político. "Me cuesta creer que el cine sea cultura", llegó a decir Iván Espinosa de los Monteros, responsable de Relaciones Internacionales de Vox en un encuentro con representantes de diferentes sectores empresariales, también el de la cinematografía. Y añadió: "La cultura es la literatura, la escultura, la pintura, el ballet, la ópera, la zarzuela... El cine es una industria que se incentiva con exenciones fiscales. Con nosotros se va a acabar la política de subvenciones al cine progre".

Vox no fue invitado a los Goya, la fiesta del cine, en el año 2019 después de su triunfal entrada en el Parlamento Andaluz. Este año, tras convertirse en tercera fuerza política, sí tuvo acceso a la ceremonia pero el partido de Abascal se negó a acudir. En 2019 lamentaron su ausencia diciendo: "Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones". En 2020, directamente, prefirieron no asistir.

