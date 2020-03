La sorprendente confesión de Jorge Javier Vázquez sobre las donaciones de Amancio Ortega

Muchos son los que durante estos días han decidido dar su opinión sobre las donaciones al sistema sanitario español de Amancio Ortega. Desde que se conociese que Inditex iba a poner toda en funcionamiento todo sus sistema logístico para fabricar, traer y donar a España material sanitario y más de millón y medio de mascarillas para seguir combatiendo frente al coronavirus, desde políticos a personajes públicos han sacado un momento durante esta cuarentena para valorar el acto del gallego.

Desde políticos como Echenique y Monedero, a la actriz Leticia Dolera, han sido algunos de los tantos que se han manifestado en contra de estas donaciones. El último en dar su palabra sobre este hecho ha sido el siempre mediático Jorge Javier Vázquez.

Las palabras de Jorge Javier sobre la donación de Amancio Ortega

El presentador de 'Sálvame' está siendo uno de los pocos que está aguantando en las pantallas de televisión como un personaje fijo presentando cada día su programa, sin que esta crisis del coronavirus haya afectado a su rutina laboral.

Eso sí, desde 'Sálvame' se ha dado un giro, y además de los contenidos que habitualmente ofrece a sus espectadores, ahora también podemos ver como también hay tiempo para la información y opinión sobre el COVID-19 con mesa de expertos incluída.

Esto ha provocado que en las últimas semanas hayamos visto a Jorge Javier pronunciándose sobre cuestiones políticas como la gestión que se está haciendo de esta situación por parte de las administraciones públicas, o entrar a valorar las disputas entre partidos políticos que estamos viviendo estos días.

El último tema que, el que fuera presentador de 'Aquí no hay tomate', ha querido tocar ha sido las donaciones que Amancio Ortega, fundador del Imperio Zara, ha realizado al sistema sanitario español.

Para comenzar, Vázquez tomó una postura que defendía estas donaciones y la actitud de Amancio: "Yo estoy a favor de las donaciones. No soy de los que las critica", afirmaba en directo en su programa.

La respuesta de Jorge Javier a quien critica en redes que él no done

Pero no solo se quiso quedar en el apoyo al empresario gallego. El presentador siguió con sus palabras y se defendió de quienes en redes han iniciado una campaña con un mensaje de 'copiar y pegar', donde se relata una serie de personajes y se les compara con las donaciones de Amancio Ortega por no seguir el ejemplo de este. Entre esos personajes se encuentra Jorge Javier, algo que parece no ha sido de su agrado.

Gente millonaria que está ayudando en la lucha contra el coronavirus:



El Gran Wyoming ❌

Javier Bardem ❌

Rosalía ❌

Jorge Javier Vázquez ❌

Jordi Évole ❌

Jaume Roures ❌



Amancio Ortega ✅



El único que está ayudando es el más atacado por la izquierda de este país. — Crítico Enfurecido (@CriticoJM) March 18, 2020

De esta manera, el presentador de 'Sálvame' también ha querido zanjar cualquier polémica, dar su punto de vista y responder a todas las personas que lo añaden esa cadena: "Es curioso, aparecen nombres de personajes populares, entre los que me encuentro, poniendo cuánto ha donado cada uno. Se está señalando y diciendo que hemos donado cero, contraponiéndolo a los millones que ha donado Amancio Ortega", decía con un tono algo indignado.

"Esto de comparar y hacer una tabla... De toda la vida de Dios, siempre te decían que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Ahora parece que hay que hacer una competición entre todos... ¡Y no!", terminaba muy crítico Jorge Javier aparentemente cansado de este tema.

El estado psicológico de Jorge Javier de cara al coronavirus

También quiso hablar el presentador de cómo está viviendo personalmente estas semanas. A la pregunta de un colaborador sobre su habitual optimismo “A mí esto me pilla en otro estado psicológico”, explicaba. Tras superar un ictus, dos intervenciones quirúrgicas y además tomar medicación contra la depresión, el presentador afirmaba que veía la vida de forma distinta: “La vida me ha cambiado mucho este año y esto lo veo de otra manera”.

“Lo que quiero es que pase lo antes posible para que la angustia por sobrevivir desaparezca y podamos volver a la normalidad”, ha explicado el presentador de ‘Sálvame’.

