Va con su hijo a un bar a tomar café, no tienen leche de soja, y así reacciona la camarera: "Curioso"

Los bares son lugares a los que nos gusta acudir. Sobre todo, a los españoles. En ellos, se producen historias de todo tipo. Una usuaria de Tiktok, llamada Gaorbea, ha querido narrar lo que le pasó en un restaurante.

"Hemos ido a comer a un restaurante y le hemos dado un euro al crío para que sacara una bola de esas de un euro que tiene un juguete dentro", comienza en uno de sus últimos vídeos que se ha hecho viral. Al sacar dicho juguete, el pequeño vio que era un animalito y no le gustaba. Por eso, decidieron darle otro euro y, en esa ocasión, el juguete venía roto. Sus padres decidieron decirle al niño que fuese a la camarera para pedirle explicaciones.





Al hacerlo, esa chica se dirigió a su jefa, que se encontraba en la barra, a lo que respondió: "Pues lo siento mucho, no se puede hacer nada".

Esta joven quiso denunciar lo que le pasó y lo calificó como un "detalle feo". El motivo es el siguiente. Probablemente, la máquina no sería suya pero Gaorbea, que así se llama, explicaba que lo que tendría que haber hecho esa jefa es darle un euro al crío para que saque otro juguete "y ya está". Bueno, la anécdota quedaba ahí.

La familia decidió seguir con su travesía y decidieron parar a tomar un café. La camarera de este establecimiento le dijo que no le quedaba leche de soja. "Y corrió a su casa a por un brick de leche de soja", cuenta la chica.

Además, prosigue que también compraron una bolsa de gusanitos y un mosto. El niño quería comer más. Así que decidieron darle dinero y que fuese a la barra a por otro paquete. El gesto de la camarera, en este caso, fue muy bonito. Porque invitaron al pequeño.

"Me ha resultado curioso que en el primer sitio hayamos comido y gastado un dinero, no mucho, y se ha gastado dos euros en dos juguetes, estando uno roto sin que tuviera el detalle de invitarle a otro", narra. Concluye su historia explicando que "no es que tuviéramos que haber reclamado, pero... le ha faltado decir 'te jodes'".





Pese a ello, no quiso quitarle peso al asunto. "No es que vayamos a dejar de ir a ese sitio, me ha parecido un detalle feo, sin más. En el otro lado, en cambio, nunca nos había visto y nos ha invitado y luego se ha tomado las molestias de ir a su casa a por la leche y he pensado 'de qué manera tan diferente se puede llevar el mismo negocio'". El debate generó un comentario a través de esta red social y ya aglutina más de 100 comentarios.

Un bar de Segovia se hizo viral por lo que cobraban por servir vasos de agua

Un bar, como el anteriormente citado, se hizo viral y lo contamos en 'Herrera en COPE'.

En este caso, cobraban 4,5 euros a los clientes por servir un vaso de agua del grifo. Como consecuencia, Facua lo ha denunciado ante las autoridades públicas. Tienes la historia completa aquí:

Audio





Se trata de La Olma de Pedraza, un establecimiento que se encuentra en Segovia. No obstante, tal y como se han defendido, no cobran por el agua sino por el servicio. No obstante, esta reclamación ya está siendo tramitada por Turismo de la Junta de Castilla y León. Y, dado el revuelo, el propietario del local no ha dudado en pronunciarse.