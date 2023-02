Un bar de Segovia se hace viral por lo que cobran por los vasos de agua que sirven: "Lleva mucho trabajo"

Un bar se ha hecho viral por cobrar 4,5 euros a los clientes por servir un vaso de agua del grifo. Como consecuencia, Facua lo ha denunciado ante las autoridades públicas. Se trata de La Olma de Pedraza, un establecimiento que se encuentra en Segovia. No obstante, tal y como se han defendido, no cobran por el agua sino por el servicio. No obstante, esta reclamación ya está siendo tramitada por Turismo de la Junta de Castilla y León. Y, dado el revuelo, el propietario del local no ha dudado en pronunciarse.

"Servicio de agua del grifo (por persona), el agua se lo regalamos", se puede leer en la carta del establecimiento tras señalar que el coste es de 4,5 euros. "Eso lleva mucho trabajo, ¿y yo por qué tengo que regalar ese trabajo?", justificaba el propietario en declaraciones a la Agencia Atlas.

"Nuestro trabajo lo tarificamos, como cualquier persona en este país, a no ser que sea una ONG... nosotros, de momento, somos una empresa... Todo lo que se sirve, hay que cobrarlo", declara el hostelero para EFE. "Un vaso limpio, recién fregado, atendido por un camarero, y que luego se vuelva a limpiar ese vaso y se vuelva a reciclar", remarca sobre lo que cuesta al establecimiento un mínimo servicio como este. Sin embargo, los clientes no se han mostrado a favor de ello y han dejado clara su indignación: "Me parece abusivo".

Como consecuencia, Turismo ha abierto una reclamación, ya que la ley dicta que los bares y restaurantes están obligados a ofrecer agua del grifo de forma gratuita. Esto entró en vigor el año pasado con el objetivo de reducir el consumo de plásticos.

"Si quieres puede beber agua del grifo del baño"



"En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento", dice el artículo 18.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Ante esto, muchos locales ofrecen solo agua embotellada para no verse sujetos a esta ley, mientras que otros debes especificar si quieres del grifo para que se vean obligados a cumplirlo.

Esta noticia ha dado tanto que hablar que ha llegado hasta ‘Herrera en COPE’. “Vaso de agua por 4,50. El restaurante que cobra 4,50 euros por servir un agua de grifo”, relata Alberto Herrera. “La Olma de Pedraza. Si quieres puede beber agua del grifo del baño, que eso es gratis. Pero que el camarero te lo tiene que cobrar por llevártelo a la mesa”, aclara. Aunque todos los colaboradores se han mostrado muy sorprendidos con esta medida, remarcan que “hay gente que debe entender que estás ocupando una mesa y un servicio”. “Cuando un bar tiene x mesas, eso supone una productividad importante. Si tardas hora y media en tomarte una coca cola o un vaso de agua…”, señala Herrera.