La clienta de un bar de Benidorm, atónita por lo que le traen al pedir cerveza con limón: "¿Qué está pasando?"

Ir a un bar o a un restaurante con amigos o familiares es una acción muy común en España que realizan a diario millones de personas. Las visitas a los locales de restauración dejan, a menudo, multitud de anécdotas, que no pasan por alto en las redes sociales o en las reseñas que podemos encontrar en buscadores como Google, como la que ocurría hace sólo unos día en la localidad alicantina de Benidorm.

Es el caso de una reseña recientemente publicada por una cliente, que ha dejado una sola estrella de valoración a un local por su hora de cierre de la cocina. En concreto, la usuaria, de nombre 'Rosa', escribía una mala reseña en la que se limitaba a quejarse de que no le habían atendido en el local porque, según contaba, cerraban cocina a partir de las 15: 30. "No entiendo que esté en un sitio de vacaciones y no se puedan hacer pedidos a las 15:30 porque cierra la cocina. Flipo", escribía en el portal de valoraciones.

Por su parte, el dueño, lejos de callarse, respondía de manera tajante a la clienta, defendiendo el derecho al descanso de sus trabajadores. "Hola Rosa, hay una cosa que son los derechos de los trabajadores y aunque estés de vacaciones hay que respetar y la hostelería aunque en muchos sitios no se respeta hay que empezar a hacerlo". Aun así, el propietario se disculpaba con la usuaria, pero insistiendo en defender a sus empleados: "Rosa sentimos que no pudieras pedir, pero tenemos que cumplir con los horarios, los sentimos".









La anécdota viral al pedir una cerveza con limón en un bar de Portugal y Benidorm

En esta ocasión, el suceso ha ocurrido en un bar de Portugal y en otro de Benidorm, donde los clientes no han podido evitar compartir lo ocurrido en las redes sociales para mostrar su sorpresa. "Hemos pedido una cerveza con limón en Portugal y la camarera ha aparecido con esto", escribía en el tuit, junto a una foto en la que se puede ver una cerveza y, al lado, un plato con una rodaja de limón, una imagen que podría parecer un chiste.

Los usuarios de Twitter no han pasado por alto lo ocurrido, el tuit acumula cerca de 50.000 'me gusta' y miles de respuestas, entre las que se pueden encontrar de todo tipo. Una usuaria compartía una imagen y contaba que le había ocurrido algo parecido hace unos días, esta vez en España, en la costa Mediterránea. "En Benidorm la semana pasada. ¿Qué está pasando?", se puede leer en su tuit.





Otra de las respuestas iba cargada de humor, y decía: "a mi por lo menos me lo echaron dentro", junto a una foto con una cerveza y unas rodajas de limón dentro del vaso que contiene la bebida. "La pandemia ha hecho estragos" o "te lo pusieron de pinchos", son otras de las respuestas que se pueden leer, de usuarios que se ríen de lo ocurrido.