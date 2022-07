El dueño de un bar de Murcia responde la reseña de un cliente y le lanza el siguiente mensaje: "No volváis"

Internet tiene muchísimas utilidades. Entre ellas, permite a los usuarios hacer reseñas sobre sus experiencias en los establecimientos. Esta historia la protagoniza un usuario que acudió al bar Los Roches, en el pueblo de Roche (Murcia). Al parecer, o al menos así lo hizo saber el cliente, la experiencia allí no fue buena y quiso dejar clara su situación en redes sociales. Lo que no esperaba fue la respuesta del dueño del local.

Al parecer, tal y como consta en la reseña, uno de los camareros había tratado supuestamente mal al cliente porque éste había olvidado ponerse la camiseta antes de entrar al local. A continuación, el dueño de la reseña aseguraba que se debía a su origen sudamericano.





"Una estrella y porque no puedo poner menos por lo que, lamentablemente me pasó a mí y a mis amigos porque hacía tanto calor que me quité la camiseta por la calle y, al entrar en el local, se me olvidó ponérmela. El camarero (con un tono despectivo) me echó del local por no llevarla amenazándome con llamar a la Policía. Quisimos pedir la hoja de reclamaciones y se negó rotundamente. Hay que destacar que soy latino, que coincidencia", escribió el usuario en la reseña.

No obstante, lo que el usuario no esperaba fue la respuesta del dueño del local, que negó rotundamente los hechos.

El dueño de un bar de Murcia responde la reseña de un cliente

"Buenos días, sé que está de moda utilizar estos métodos para hacer daño y desprestigiar a alguien gratuitamente, y que la gente no pueda saber si es cierto o no, y no lo voy a permitir", comenzaba la respuesta del dueño del bar murciano.





"El camarero es súper educado, amable y cariñoso, y súper querido por toda la clientela. Usted hace referencia a racismo, le comunico que el camarero también es latino y veo absurdo lo que usted quiere dar a entender", agregó el dueño. Seguidamente, procedió a contar su versión de la historia: "Usted y sus amigos llegan en estado de embriaguez. Usted sin camiseta y David le comunica que se ponga la camiseta, a lo que usted se niega y empieza a dar el follón y a pedirle la hoja de reclamaciones. Un cliente llama a la policía y David le dice que se la entregará cuando ellos llegue, y usted y sus amigos sigue contando".





"Había clientes como testigos y cámaras de seguridad que han grabado todo, ¿por qué se ha ido usted y no ha esperado a la llegada de la policía y así rellenar la hoja?", se pregunta el dueño del local, quien finaliza con un mensaje contundente. "Por cierto, los clientes les han visto orinando en los contenedores y haciendo gestos obscenos a ellos. Por favor, no volváis por aquí y dejad a la gente trabajar y ganarse el pan".