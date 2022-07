El dueño de un bar de Toledo responde la reseña de un cliente y su queja por el servicio: "Es increíble"

Los bares son lugares en los que, normalmente, los españoles pasamos buenos momentos. Pero los clientes también reseñan malas experiencias o ratos que han pasado en dichos establecimientos. Algo así es lo que le sucedió a una persona que acudía a un bar de Toledo. Luis Miguel (así dice llamarse) aseguró que intentó sentarse a comer en el restaurante pero le dijero que no podían ofrecerle mesa porque no tenía reserva. Por eso, plasmó su frustración a través de Google.

"Me he acercado ya que estoy de viaje en Toledo y un amigo me había recomendado este local. Y cuando llego me dice: ¿tienes reserva? ¿no? Pues entonces nada. Al parecer sin reserva no te dan ni opción a esperar mesa libre. No sé como estará la comida allí pero desde luego el trato al cliente fatal, parece que van de sobrados. Al menos, que me hubiesen dicho tiempo de espera estimado, pero directamente me he largado. Desde luego, ni aunque tuviese opción de volver, volvería. Hay que saber tratar a los clientes y también a los turistas", explica este cliente visiblemente molesto.









Ante esta crítica recibida, el dueño del local le ha dado una lección al cliente. "Al parecer si el restaurante está completo tenemos que levantar a alguien de su silla, la cual ha reservado con anterioridad, para que usted puede sentarse".

Además, ha asegurado que "es increíble que admitiendo abiertamente que ni siquiera has cruzado la puerta ya te crees con derecho a despreciar el trabajo de mucha gente y que tu opinión sobre algo que ni conoces pueda ser publicada. En fin, gracias por venir".









No hubo más réplica pero lo que está claro es que los dueños de establecimientos tienen que enfrentarse continuamente a este tipo de reseñas que tienen por objetivo principal perjudicar al local para bajar su puntación a través de distintas plataformas.

El dueño de un bar de Girona responde la reseña de un cliente y su queja por el servicio: "Todo son opiniones"

En este caso, el relato lo protagoniza un bar también aunque cambiamos de lugar: vamos hasta Girona.

En este caso, se trata de una queja de un cliente que acudió a un un bar en Sant Felliu de Guíxols (Gerona) y que recoge la cuenta de Twitter @soycamarero.

"Una noche de verano, la terraza medio vacía. Mucho personal pero el servicio muy lento. Las raciones escasas. Fallo en la cuenta. La calidad en sí de la comida no estaba mal, aunque tampoco nada del otro mundo", escribía el cliente en cuestión hace un año a través de Google.

La respuesta del propietario no tardó en llegar y no dejó indiferente a nadie. "Todo son opiniones, érais 4 personas y habéis tomado 3 bebidas, puede pasar que os cobren un agua de más (habíais pedido dos y habéis devuelto una) la comida puede que os parezca escasa, pero sí pedís 3 tapas para 4 personas puedo entender que os parezca poco, siento que vuestra estancia en mi local no haya sido suficiente". Pero no acaba aquí y remata. "Quizás vosotros tampoco sois el tipo de clientes que me gustaría tener".