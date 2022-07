El enfado del dueño de un bar tras las quejas por la hora a la que cierra cocina: "Hay que empezar a respetar"

Quien más y quien menos le ha ocurrido en alguna ocasión de llegar a un restaurante donde le han dicho que no podía pedir comida porque la cocina ya ha cerrado. Pero no todos los locales lo hacen a la misma hora. O al menos así lo ha pensado una clienta enfurecida que dejaba patente sus críticas al establecimiento donde había ido a comer por vacaciones y donde no había podido consumir porque, precisamente, los cocineros ya no estaban en horario de servirle.

Pero, lejos de callarse, el dueño del local respondía a la usuaria, de nombre "Rosa Rosa", en una réplica que se volvía rápidamente viral en las redes sociales cuando la compartía el usuario de Twitter 'Soy Camarero', especializado en compartir piques entre clientes y propietarios. En este caso, han sido más de 5.000 las personas que han dado Me Gusta a la publicación en tan sólo unas horas y ha generado un gran debate en redes sociales sobre la hora de cierre de los bares en verano.









Un bar responde a las críticas por cerrar la cocina



La usuaria, de nombre 'Rosa', escribía una mala reseña de una estrella de valoración sobre cinco en la que se limitaba a quejarse de que no el habían atendido en el local porque, según contaba, cerraban cocina a partir de las 15: 30. “No entiendo que esté en un sitio de vacaciones y no se puedan hacer pedidos a las 15:30 porque cierra la cocina. Flipo”, escribía en el portal de valoraciones de Google.

Y es que el dueño, lejos de callarse, respondía de manera tajante a la clienta, defendiendo el derecho al descanso de sus trabajadores. "Hola Rosa, hay una cosa que son los derechos de los trabajadores y aunque estés de vacaciones hay que respetar y la hostelería aunque en muchos sitios no se respeta hay que empezar a hacerlo". Aún así, el propietario se disculpaba con la usuaria, pero insistiendo en defender a sus empleados: "Rosa sentimos que no pudieras pedir pero tenemos que cumplir con los horarios los sentimos".









Debate en redes: ¿a qué hora debe cerrar la cocina?



Muchos han sido los usuarios que se han lanzado a defender al loca, con mensajes comparativos entre los hábitos de España y los del resto de Europa. “Esa gente se mueve poco por Europa. Nunca entenderé lo de estar tomando el postre a las 6 de la tarde”, escribía un perfil, mientras que otro destacaba que “es que la gente se empeña en bajar a la playa a las 12h y claro, pasa lo que pasa”. “Rosa, hija mía... de vacaciones estás tú. El mundo sigue teniendo unos horarios normales. Si querías comer fuera después de una mañanita de playa o te subes antes o te vas al burger king, que ese no cierra”, criticaba otro usuario.

Lo que quiere decir (se explica mal) es que en los sitios de vacaciones debe haber 3 turnos de diferentes trabajadores para poder servir comidas 24 h. — eslegon (@eslegon) July 29, 2022









No obstante, también hay otros que han salido en defensa de la clienta, alegando que se pueden hacer más turnos: “Bueno, también se respetan derechos humanos haciendo turnos de mañana y turnos de tarde y no cerrando pero bueno eso ya otro tema. Voy a suponer que no es un restaurante que gane poco como para cubrir turnos ya que está posicionado en un "sitio de vacaciones". Un comentario que no era el único en esa línea: “Lo que quiere decir (se explica mal) es que en los sitios de vacaciones debe haber 3 turnos de diferentes trabajadores para poder servir comidas 24h”.