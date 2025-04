El cambio en las playas de España para el verano que asusta a los extranjeros y afecta a los locales: un 40% menos

España es, cada verano, uno de los destinos más deseados por millones de turistas. Sus playas soleadas, sus aguas cálidas y su estilo de vida relajado atraen a visitantes de toda Europa, en especial a británicos, alemanes y franceses que eligen nuestra costa como lugar de descanso. Pero el verano de 2025 llega con una advertencia preocupante: bañarse en el mar podría no ser tan fácil como otros años.

Y es que las cifras son claras: un 40% más de cierres de playas en 2024, y las previsiones para esta temporada apuntan a que la situación irá a peor si no se toman medidas urgentes. De hecho, varios medios internacionales ya se hacen eco de esto.

El impacto ya se nota: menos zonas habilitadas para el baño

Lo que parecía una excepción en años anteriores, se está convirtiendo en norma. En 2024, se registraron más de 2.500 cierres temporales de playas en toda España. ¿Las razones? Una invasión masiva de medusas y una calidad del agua que no cumple con los estándares mínimos. De hecho, un 18% de las playas españolas no cumple con la normativa europea de calidad del agua, lo que significa que 1 de cada 5 zonas costeras está oficialmente no apta para el baño.

Se han cerrado un 40% más de playas en España

El problema no es solo para los turistas. Los residentes locales, que acuden a la playa como parte de su día a día, también se ven afectados por estas restricciones. Municipios costeros que viven del turismo están empezando a notar cómo la incertidumbre sanitaria y ecológica empieza a espantar a los visitantes, generando preocupación en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios de temporada.

Uno de los fenómenos que más preocupa es la aparición masiva de medusas, especialmente la fisalia, comúnmente conocida como “medusa portuguesa”. Este organismo marino, aunque no es técnicamente una medusa, puede alcanzar los 30 metros de longitud y provocar graves quemaduras, reacciones alérgicas e incluso ingresos hospitalarios.

La medusa portuguesa es un problema añadido

Las medusas, una amenaza creciente para el turismo

Su proliferación está directamente ligada al cambio climático. Las altas temperaturas del agua —que en julio de 2024 llegaron a los 28°C en algunas zonas del Mediterráneo— han creado el caldo de cultivo perfecto para estas especies. A esto se suma el descenso de sus depredadores naturales, como la tortuga boba, que está en declive.

El resultado: más playas cerradas, más riesgos para los bañistas y más dudas para los turistas que, al ver banderas rojas o carteles de “prohibido el baño”, optan por no volver.

La otra gran causa de preocupación es la calidad del agua en nuestras costas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 18% de las playas españolas no superaron las pruebas de calidad del agua en 2024. Las zonas más afectadas son el sur peninsular y las Islas Baleares, aunque también se han detectado problemas puntuales en la Comunidad Valenciana y en Cataluña.

Europa Press Se estima que la calidad del agua en España ha empeorado

Las causas son múltiples: vertidos de aguas residuales sin tratar, sobrecarga en las infraestructuras por el exceso de turistas y contaminación agrícola con restos de fertilizantes y productos químicos. Todo esto genera aguas turbias, con altos niveles de bacterias y microplásticos, especialmente peligrosos para niños y personas mayores.

Si no se actúa con rapidez, los expertos advierten que las restricciones al baño podrían superar los 3.000 cierres en el verano de 2025.

Se estima que podría haber más de 3.000 cierres de baño en 2025, una cifra muy alta

Algunas comunidades autónomas ya han empezado a reforzar los sistemas de vigilancia de medusas, colocando redes protectoras y aumentando la frecuencia de los análisis del agua. Sin embargo, la mayoría de municipios costeros reconoce que no están preparados para una crisis de esta magnitud, sobre todo si se agrava en pleno agosto, en plena temporada alta.

Desde el Gobierno central se plantea acelerar los planes de modernización de las depuradoras y aumentar el control sobre los vertidos ilegales, pero muchas de estas medidas llegarán tarde para este verano.

España se juega mucho. El turismo representa cerca del 12% del PIB nacional, y buena parte de esa cifra proviene de nuestras playas. Si la tendencia continúa, no solo se verán afectadas las vacaciones de este año, sino también la imagen del país como destino seguro y atractivo para los viajeros europeos.