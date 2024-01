Un camarero, a cuadros por la petición que le hace una chica en pleno servicio: "Mesa discreta"

La hostelería es uno de los sectores que más peso tiene en nuestro país. Los españoles acudimos con mucha asiduidad a los bares. Un lugar en el que compartimos momentos y anécdotas de todo tipo.

Sin embargo, a veces puede entrarnos cierta pereza. Imagínate. Es sábado, llueve en casa y no tienes ganas de cocinar. Se juntan todos los factores para que, finalmente, decidas pedir a domicilio.

En muchos establecimientos adheridos, te permiten colocar una nota para realizar peticiones concretas. Y, algunas de ellas, no tienen ningún desperdicio. La imaginación no tiene límites. Y al ejemplo que te voy a contar a continuación me remito.

Una de esas notas ha sido compartida por la cuenta de X, anteriormente Twitter, llamada @soycamarero. "Necesito saber cómo terminó esta historia", decía el dueño de este perfil social.

Además, adjuntaba una captura en la que podía leerse la nota de un cliente. "Probablemente voy a cortar con mi novio allí, os pediría una mesa discreta, no vamos a dar el show, pero para que no lo vean llorando...Gracias por vuestra comprensión".

Este mensaje no ha pasado indiferente y no es para menos. Acumula más de 300 retweets, 4.000 'likes' y más de 100 comentarios, que son muy dispares.





"Ostras, me imagino las caras de los camareros cuando llegó la 'pareja'", "me recuerda al chiste de la pareja que se cruza con un borracho y ella le dice: ese era mi novio hace cinco años y le dejé. Y él contesta: todavía lo está celebrando", "y no lo puede dejar en otro sitio. No sé, en algún parque, casa o lo que sea", o "lo saben antes los camareros que el novio. Espero que dejase buena noticia", son algunos de los mensajes que respondían a este mensaje, generando un auténtico debate a través de la red social anteriormente citada.

La gran pregunta es: ¿Qué ocurrió? ¿Esa persona finalmente dejó a su pareja en ese restaurante?

No lo sabremos, pero, de lo que no cabe duda, es de que el hecho en sí de tomar esa medida y compartirla a través de una nota... pues igual no es muy acertada. Es la opinión mayoritaria de todos los usuarios que publicaron su mensaje tras descubrir esta historia.

Atento a esta nota que recibía el bar con muchas exigencias: "Al menos da las gracias"

En este caso, una usuaria de X, anteriormente Twitter, subía un mensaje en el que compartía un pedido que realizó un cliente en el que solicitaba "entrega sin contacto".

Pero además: "Por favor, poned poca cebolla". Y seguía: "Por favor, no pongáis 'nada verde' en la pizza". "Por favor, que llegue caliente", recogía también la nota. Finalmente, sentenciaba el pedido "gracias por vuestro servicio este año" y "os deseo un venturoso 2023".

El mensaje, como en el ejemplo anterior, se llenó de respuestas relativas a esta nota. Unos usuarios han reaccionado sorprendiéndose de la curiosa nota y poniendo en valor la forma en la que esta persona se dirigió al local.

Otra usuaria puso el acento en el hecho de que llamase la atención al respecto de la temperatura de la comida.





"Al menos da las gracias", escribía uno. Mientras, otro decía que "al menos lo pide de una manera muy educada, agradece vuestra atención y tiene buenos deseos para vosotros. Muchos más que bastantes clientes que conozco".

¿Y tú, dejas estas notas cuando vas a pedir a domicilio o, por el contrario, no realizas petición alguna y simplemente deseas que te llegue la comida en buen estado?

Lo que está claro es que, gracias a internet, han surgido espacios como la cuenta anteriormente citada y donde los clientes pueden compartir sus experiencias.