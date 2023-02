Un cliente pide comida a domicilio y la solicitud que hace al restaurante se hace viral: "Los vecinos..."

Seamos sinceros, muchos de nosotros disfrutamos de nuestros días libres estando en casa, viendo una película o una serie, y pidiendo comida a domicilio. Con las distintas aplicaciones que tenemos a nuestra disposición, tenemos todo un abanico para pedir nuestra comida favorita, la pagamos, y en poco tiempo la tenemos en casa. Aplicaciones que, por cierto, funcionan en prácticamente todos los rincones del mundo, haciendo que, a través de las redes sociales, nos lleguen todo tipo de experiencias.

En esta ocasión, gracias a la cuenta de Twitter de @soycamarero, hemos podido conocer la particular petición de un cliente que hizo un pedido a domicilio y que, como no podía ser de otra manera, se ha hecho viral por lo que le pedía al restaurante en cuestión.





Un cliente pide comida a domicilio y la solicitud que hace al restaurante se hace viral

La cuenta de Twitter recoge una fotografía del pedido en cuestión, que básicamente recoge una hamburguesa y una ración de patatas bravas. No obstante, lo curioso de esto es la solicitud. El tuit acumula ya casi 400 'me gusta' y tiene respuestas de todo tipo.

"Por favor, decirle al repartidor que no pique ningún timbre; ni el del portal ni el del piso", comienza la solicitud. "Cuando llegue a mi portal, me llame al móvil y yo bajo a por el pedido o él puede subir hasta el segundo piso y yo salgo a buscar el pedido, pero no tocar ningún timbre", insistió este cliente. Seguidamente, procedió a dar una breve explicación: "Los vecinos se molestan y el dueño del piso también. Enviar la comida lo más caliente y recién hecha posible", concluye el mensaje.





Dicho mensaje recoge una serie de respuestas de distintos usuarios, todos en tono sarcástico y un tono divertido, que no dejan indiferente a nadie. "Y no pueden masticar con la boca abierta, ni beber en vasos de cristal, no sea que brinden y eso sea el acabose", bromea un usuario.





"Recuerdo cuando pusieron telefonillos en mi comunidad con todos los vecinos de acuerdo, uno de ellos lo dejaba descolgado porque decía que le molestaba", aseguraba otro.





"Es mejor que se cocinen en casa, aunque igual a los vecinos les molesta el ruidillo del aceite friendo", comenta otro.