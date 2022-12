Un bar recibe un pedido con muchas exigencias y la nota se vuelve viral: "Al menos da las gracias"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Pero en este caso, lo que circula por redes sociales no es una valoración de un cliente, el pedido a domicilio que ha solicitado una persona.

La solicitud más bizarra

Una usuaria de Twitter ha subido un mensaje en el que ha compartido un pedido que realizó un cliente en el que solicitaba "entrega sin contacto". Pero además: "Por favor, poned poca cebolla." Y seguía: "Por favor, no pongáis 'nada verde' en la pizza". "Por favor, que llegue caliente", recogía también la nota. Finalmente, sentenciaba el pedido "gracias por vuestro servicio este año" y "os deseo un venturoso 2023".

Al menos da la gracias ?? pic.twitter.com/6zocyHIs75 — Sandra Bua (@sandrukilla) December 23, 2022





El tuit se llenó de respuestas relativas a esta nota. Unos usuarios han reaccionado sorprendiéndose de la curiosa nota y poniendo en valor la forma en la que esta persona se dirigió al local.

Al menos lo pide de una manera muy educada, agradece vuestra atención y tiene buenos deseos para vosotros. Mucho más que bastantes clientes que conozco... — Carlos (@csalvaa) December 24, 2022





Otra usuaria puso el acento en el hecho de que llamase la atención al respecto de la temperatura de la comida.

Si hay que avisar de que llegue caliente, por algo será. — Don't feed the troll (@TrollinkBut) December 23, 2022





La desorbitada cuenta de un bar de Madrid

Paz Álvarez, periodista asturiana, compartía con sus seguidores su factura en el bar 'La Primera', ubicado en la Gran Vía de Madrid, la zona más céntrica de la capital. “Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros”, explicaba en un mensaje de Twitter. Y es que en la hoja puede leerse bien el desglose: un café solo por 2,80; un pincho de tortilla, 4,50 euros; la caña a 4,50 y el pan a 2,30. No obstante, el detalle que llamaba la atención era que algunos cargos no había manera de evitarlos.

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) October 19, 2021





“Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar”, explicaba en el mensaje en redes sociales. En sólo unos días la publicación ya ha alcanzado casi 5.000 Me Gustas, además, de de ser compartida por más de 2.000 usuarios indignados con la política del establecimiento.